اكتشاف 160 بيضة متحجرة لطيور ما قبل التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 10:08 صباحا
رسم تعبيري يمثل عصر الديناصورات نشر في 29 يونيو 2021 (أ ف ب)

في الأرجنتين، اكتشف علماء إحاثة، الخميس، أكثر من 160 بيضة متحجرة، لطيور من حقبة ما قبل التاريخ، بنتيجة أشغال في حرم جامعي بمقاطعة نيوكوين في منطقة باتاغونيا.

وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس: «وجدنا حقلا كاملا يحوي بيوضا متحجرة لطيور تتميز ببيوض يراوح حجمها بين خمسة وسبعة سنتيمترات». وأوضحت أن هذه البيوض «تعود إلى 85 مليون سنة»، وفق «فرانس برس».

واكتشفت هذه المتحجرات، خلال أعمال تجديد في جامعة لا كوماهيو، الواقعة في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة الدهر الوسيط، على بعد 1100 كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس.

ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع في موازاة أشغال التجديد الجارية على الاعتناء بأية متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع.

وتابعت العالمة قائلة: «علمنا بوجود آثار بيوض وعندما بدأ العمل جئنا لمراقبة الموقع ووجدنا أكثر من 160 بيضة». وحصل الاكتشاف على بعد عشرات الأمتار من متحف العلوم الطبيعية في الجامعة.

أما طالب الجيولوجيا داريو جوليان لوبيز فقال: «نحن بصراحة متحمسون جدا؛ إذ لا يتوافر في الأرجنتين حرم جامعي يحوي مثل هذا الكم الكبير من المواد الأحفورية». وأضاف: «وضعنا متميز لأن المتحف يقع أيضا في الحرم الجامعي، ومن الرائع أن نكون قادرين على جمع المتحجرات ونقلها إلى متحف الجامعة».

وشرح عالم الإحاثة في المتحف خوان بورفيري بالاستناد على دراسات سابقة أن البيوض «عائدة إلى مجموعة من الطيور تسمى إنانتيورنيثس كانت شائعة جدا في العصر الطباشيري» الممتد ما بين 145 و66 مليون سنة قبل العصر الحالي.

وتعتبر الأرجنتين غنية بالمتحجرات من العصور الثلاثة المهيمنة (الترياسي والجوراسي والطباشيري) الواقعة ضمن حقبة الدهر الوسيط، واكتشف فيها أشخاص مختلفون عن أولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي.

وتقع أهم مواقع متحجرات الديناصورات في باتاغونيا (جنوب الأرجنتين) وفي مقاطعتي لاريوخا وسان خوان الغربيتين ومقاطعة سالتا في الشمال.

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