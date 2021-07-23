الحاجز المرجاني العظيم يفلت من قائمة اليونسكو

تعرّض الحاجز المرجاني العظيم لثلاث موجات ابيضاض شديد خلال السنوات الخمس الأخيرة (أ ف ب)

على الرغم من مخاوف الأوساط العلمية، حالت أستراليا، الجمعة، دون إدراج اليونسكو الحاجز المرجاني العظيم في قائمة المنظمة للتراث العالمي المعرض للخطر.

وقررت لجنة التراث العالمي الملتئمة برئاسة الصين إرجاء قرارها في هذا الصدد، بعد حملة ضغوط مكثفة لأستراليا التي تعارض تدبيرا من هذا النوع، وفق «فرانس برس».

وخلال اجتماع اللجنة، صوت المندوبون على عدم خفض تصنيف الحاجز المرجاني العظيم إلى مرتبة المواقع المعرضة للخطر.

وقالت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي، في بيان: «اسمحوا لي أن أتقدّم بخالص الشكر إلى المندوبين الموقرين على تقديرهم التزام أستراليا بحماية الحاجز المرجاني العظيم».

وأطلقت أستراليا في الآونة الأخيرة حملة ضغط لتفادي خفض تصنيف الموقع، فأرسلت وزيرة البيئة فيها إلى باريس للاجتماع بأعضاء لجنة التراث العالمي، واصطحبت سفراء بارزين في جولة غطس في الموقع.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أوصت في يونيو بخفض تصنيف الحاجز، نظرا لتقلص المرجان الشديد الذي يُعزى بجزء كبير منه إلى تداعيات التغير المناخي وسوء نوعية المياه.

وتعرض الحاجز لثلاث موجات ابيضاض شديد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما جعله، بحسب بعض التقديرات، يخسر نصف مرجانه منذ 1995 في ظل ارتفاع حرارة مياه المحيط.

كما أنه تضرر من جراء أعاصير عدة فاقم التغير المناخي من وتيرتها، فضلا عن ازدياد انتشار نجم البحر المكلل بالشوك الآكل للمرجان.

وأشار علماء متعاونون مع الحكومة الأسترالية إلى أن المرجان تعافى بعض الشيء في السنة الماضية، لكنهم أقروا بأن هذا التعافي لا يحسن كثيرا الآفاق «القاتمة جدا» التي تلوح في الأفق.