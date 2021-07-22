«إنستغرام» يتيح لمستخدميه مزيدا من التحكم بالمحتويات «الحساسة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 11:27 صباحا
شعار «إنستغرام»، 28 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

بات في إمكان مستخدمي «إنستغرام» أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون القليل أو الكثير أو لا شيء إطلاقا من أي محتوى قد يكون صادمًا؛ إذ أضافت الشبكة الاجتماعية، الثلاثاء، ميزة تتيح للراغبين الحد من ظهور ما يوصف بالصور «الحساسة» على خلاصة حساباتهم.

ومن الآن فصاعدا، سيتوافر للمستخدمين إمكان الاختيار بين «السماح» أو «التحديد» و«التحديد أكثر» في ما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي قد «تزعج أو تسيء». إلا أن خيار «السماح» لن يكون متوافرًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وفق «فرانس برس».

ولاحظت شركة «فيسبوك» التي تملك التطبيق الشهير في بيان أن «لكل شخص تفضيلات مختلفة في ما يتعلق بما يريد رؤيته في إكسبلور (أي الخلاصة العامة)، وستوفر ميزة التحكم هذه المزيد من الخيارات» للمستخدمين.

ويتعلق المحتوى «الحساس» في «إنستغرام» خصوصًا بالعنف والتلميحات الجنسية. وتحظر قواعد الشبكة خصوصا العري؛ إذ لا يُسمح للمستخدمين بإظهار أجزاء معينة من الجسم، مع استثناءات في حالات الرضاعة الطبيعية أو الأعمال الفنية.

وذكّرت المنصة بأنها سبق أن بدأت «باعتماد هذا التوجه من خلال استخدام أدوات بينها القدرة على تعطيل التعليقات أو تمكين المستخدم من منع شخص ما من التفاعل معه على إنستغرام».

وقبل أربع سنوات، أضافت الشبكة أيضا خاصية «فلتر» تتيح تمويه المحتوى «الحساس»، مع تحذير يترك للمستخدم الخيار في رؤية الصورة أم لا.

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