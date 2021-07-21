القضاء النمسوي يدين «فيسبوك» بسبب خصوصية البيانات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 04:10 مساء
شعار «فيسبوك»، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

دان القضاء النمسوي «فيسبوك» لعدم إعلامها بصورة كاملة مستخدميها عن جمعها لبياناتهم الشخصية من دون علمهم، بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية في بيان.

ولم ترد الشبكة الاجتماعية على أسئلة وكالة «فرانس برس» في هذا الموضوع، الأربعاء.

واعتبرت المحكمة العليا أن ماكس شريمس الناشط المعروف على صعيد حماية البيانات، لم يحصل من الشبكة العملاقة على «كل البيانات الخام والمعلومات الجوهرية، بما فيها القاعدة القانونية التي تعالج من خلالها بياناته»، وفق منظمة «إن أو واي بي» التي تتخذ مقرا لها في فيينا.

ودان القضاء النمسوي «فيسبوك» على دفع 500 يورو للمدعي ووافقت على توجيه سؤال للمرة الأولى إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بشأن احترام «فيسبوك» الإطار القانوني الأوروبي المتعلق باستخدام بيانات الزبائن.

وعلق ماكس شريمس لوكالة «فرانس برس» إثر تبلغه بالحكم، قائلا «هذا الأمر هائل».

ويترأس شريمس فريقا من القانونيين، وقد رفعت منظمة سلسلة دعاوى لإلزام الشبكات الرقمية باحترام خصوصية المستخدمين.

وتهدف منظمة «إن أو واي بي» (وهو اختصار لعبارة «نون أوف يور بيزنس» الإنجليزية وتعني «الأمر لا يعنيك») منذ تأسيسها سنة 2018، إلى حماية خصوصية مستخدمي الشبكات الإلكترونية العملاقة (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل).

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