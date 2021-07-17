«واتساب» يحرر مستخدميه من «قيود» الهاتف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 10:13 صباحا
شعار واتساب (أ ف ب)

أطلق «واتساب»، الأربعاء، تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة وقيودها، كأعطال البطارية المألوفة.

وأوضحت الشركة، التابعة لـ«فيسبوك»، والتي يتجاوز عدد مستخدميها المليارين، أن الاختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال الخدمة على ما يصل إلى أربعة أجهزة «غير هاتفية».

ويمكن راهنا استخدام «واتساب» على «أجهزة مصاحبة»، كأجهزة الكمبيوتر، لكن التطبيق لا يعمل عليها إذا لم يكن الهاتف الذكي للمستخدم متصلاً بالإنترنت، أو إذا نفدت قدرة بطاريته.

وشرح فريق المسائل الأمنية في «فيسبوك»، في منشور، أن هذه الميزة الجديدة تتيح استخدام «واتساب» على الهاتف «وما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد، حتى لو نفدت البطارية».

وأشارت الشركة إلى أن «بنية واتساب الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز» المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، و«تُبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة». وسيوسع نطاق العمل بهذه الخاصية بعد التوصل إلى إدخال التحسينات إليها.

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