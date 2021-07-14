فيل بلا رأس في إندونيسيا

عناصر يعملون بجانب جيفة فيل من نوع مهدد بالانقراض عُثر عليه مقطوع الرأس وبلا نابين في شرق مقاطعة أتشيه الإندونيسية في 12 يوليو 2021 (أ ف ب)

فتحت وكالة إندونيسية، الإثنين، التحقيق في العثور على واحد من أفيال سومطرة المهددة بالانقراض، مقطوع الرأس ومنزوع النابين.

واكتشفت الجيفة المتحللة، الأحد، في حقل لزيت النخيل في منطقة أتشيه بجزيرة سومطرة، وبينت عملية تشريح أن الحيوان تعرض للتسميم، وفق «فرانس برس».

وقالت الطبيبة في وكالة أتشيه للحفظ روزا ريكا واهيوني «عثر على بقايا الفيل البري في وضع مأسوي من دون رأس». وأضافت: «وجدنا سما في جهازه الهضمي». ولم يتضح تاريخ نفوق الفيل الذكر الذي يقدر عمره باثني عشر عاما.

وقلص التمدد السكاني وإزالة الغابات الموائل الطبيعية للأفيال وفاقم مخاطر احتكاكها مع البشر، فيما تثير أنياب هذه الحيوانات شهية الكثير من تجار العاج غير القانونيين.

وحصلت حوادث تسميم عدة لأفيال في السنوات الأخيرة، بما في ذلك سنة 2019 حين عثر على حيوان من نوع أفيال سومطرة مقطوع الرأس ومنزوع النابين. وتقدر وكالة الحفظ في أتشيه عدد أفيال سومطرة بحوالى 500 فقط في الطبيعة.