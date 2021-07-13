25 تطبيقًا يجب حذفها من هاتفك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 02:09 مساء

حظرت شركة غوعل مجموعة من تطبيقات «أندرويد» من متجر «بلاي»، وذلك بعد فترة وجيزة من حظرها 9 تطبيقات أخرى خطيرة تحاول سرقة كلمات مرور مستخدمي موقع «فيسبوك».

وتستهدف الدفعة الأخيرة أولئك الذين يحاولون كسب المال، من خلال أحدث حالات جنون تعدين العملات المشفرة. وازدهر هذا النوع الجديد من العملات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة مع محاولة أعداد هائلة من الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع. ويستخدم تعدين العملة المشفرة (AKA - تعدين التشفير) قوة معالجة أجهزة الكمبيوتر لحل المشكلات الرياضية المعقدة التي تتحقق من معاملات العملة المشفرة، ثم تتم المكافأة بكمية صغيرة من العملات المشفرة.

وزعمت التطبيقات التي حُظرت مؤخرًا بواسطة غوغل، أنها تقدم خدمات التعدين التي تدر المال مقابل رسوم شهرية، وفق «روسيا اليوم».

وبمجرد تسجيل الدخول، يزود المستخدم بلوحة معلومات النشاط التي تعرض مدى جودة أداء التطبيق والأموال التي يتم جنيها.

عملية احتيال 
مع ذلك، كان جزءًا من عملية احتيال معقدة مع فريق الأمان في مختبر Lookout Threat، الذي اكتشف أنه - بعد أن دفع المستخدمون الاشتراك - لم يحدث أي تعدين فعلي في السحابة الإلكترونية.

وأزيل ما مجموعه 25 تطبيقًا من سوق غوغل الرسمية عبر الإنترنت، مع تحذير Lookout من أن أكثر من 100 تطبيق لا يزال متاحًا عبر متاجر الجهات الخارجية التي تسمح بتحميل التطبيقات على الأجهزة.

وبناء على تحليل Lookout، يُعتقد أن المجرمين خدعوا أكثر من 93000 شخص وسرقوا ما لا يقل عن 350 ألف دولار.

وتُقسّم هذه الأموال بين المستخدمين الذين يدفعون مقابل التطبيقات، مع شراء تحديثات وخدمات وهمية إضافية. وصنف Lookout الآن هذه التطبيقات إلى عائلتين متميزتين سميّت BitScam وCloudScam.

وبمجرد إخبار غوغل بالمشكلة، قامت على الفور بإزالة هذه التطبيقات من متجر «بلاي»: Top Coins • Mr Bitcoin • Star BTC • Bitcoin Burn • Moon BAT • Bito Holic • Bito Hash • BitHash • Multi Coins • BitcoinCash Miner Airdrop • Bright Miner • Pink BTC • XMR Miner • COIN Master • ETHMINER PRO • crypto cloud mining pro • Btc Miner pro • Bito Miner • Mining Machine • BTC CLOUD • BTC Cash • Black Crypto • Cloud Mining • Crypto Pro-Miner.

إذا كنت تفكر في استخدام تطبيقات العملة المشفرة.. فإليك بعض النصائح من Lookout:
• تعرف على المطورين وراء التطبيق. ما الشهادات أو بيانات الاعتماد التي يمتلكونها، وما التطبيقات الأخرى التي قاموا بإنشائها، وهل تمتلك الشركة موقعًا على الويب وهل يمكنك الاتصال بهم.

• التثبيت من متجر التطبيقات الرسمي. على الرغم من صعوبة اكتشاف عمليات الاحتيال، فإن التنزيل من متجر رسمي يقلل من مخاطر تنزيل البرامج الضارة.

• قراءة الشروط والأحكام. تحتوي معظم تطبيقات الاحتيال إما على معلومات مزيفة أو ليس لديها أي شروط متاحة.

• استخدم تقييمات المستخدمين الآخرين للتطبيق لصالحك. يمكن أن تكون قراءة تجربة المستخدمين الآخرين مع التطبيق أمرًا مثيرًا للاهتمام عندما يتعلق الأمر بتحديد عمليات الاحتيال.

• فهم أذونات التطبيق وأنشطته. ابحث عن العلامات الحمراء في أنشطة التطبيق. هل يطلب التطبيق أذونات لا يحتاجها للعمل، هل يتعطل التطبيق أو تتم إعادة تعيينه فجأة، هل تتم إعادة تعيين رصيد العملة المشفرة فجأة، هل الأرقام المعروضة منطقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار