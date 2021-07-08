«مايكروسوفت» تنبه إلى خلل في نظام «ويندوز»

شعار «مايكروسوفت» على مبنى في تشيفي تشايس بولاية ماريلاند، 19 مايو 2021 (أ ف ب)

حذرت شركة «مايكروسوفت» الأميركية من أن قراصنة كمبيوتر قد يحاولون الإفادة من خلل في نظام تشغيل الأجهزة التي تعمل بـ«ويندوز» وأوصت بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية «برينت نايتمير».

ونبّهت شركة التكنولوجيا العملاقة في منشور على موقعها، مساء الثلاثاء، من أن القراصنة يستطيعون السيطرة على الكمبيوتر، إذا نجحوا في محاولتهم، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «مايكروسوفت» أن «في إمكان المتسلل الذي ينجح في الإفادة من الخلل أن ينفذ تعليمات برمجة (كودات) عشوائية بفضل قدرته على ولوج النظام».

وأضافت أن بإمكانه «بعد ذلك تثبيت البرامج، أو عرض البيانات أو تعديلها أو محوها، أو إنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق مستخدم كاملة».

ودعت المجموعة مستخدمي «ويندوز» إلى تثبيت هذا التصحيح على الفور؛ إذ إن كل إصدارات نظام التشغيل معرضة للخطر ولكن لا تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان الملائم.

وأشار عدد من خبراء الأمان المعلوماتي إلى أن قراصنة سبق أن تمكنوا بالفعل من استخدام الخلل المشار إليه والمرتبط ببرنامج الطابعة.