«نينتندو» تطلق النسخة المحسنة من «سويتش» في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 11:15 صباحا
شعار «نينتندو سويتش» (أ ف ب)

أعلنت شركة «نينتندو»، الثلاثاء، أنها تطلق في أكتوبر المقبل النسخة المحسنة من وحدتها المحمولة للتحكم بالألعاب «سويتش» في وقت شهد فيه الإقبال على الألعاب زيادة كبيرة خلال سنة الجائحة.

وأوضحت الشركة اليابانية في بيان أن طراز «سويتش أوليد» الجديد يتميز بشاشة أكبر بنحو 18 سنتيمترًا، وسيطرح في السوق في 8 أكتوبر بسعر 350 دولارًا، وفق «فرانس برس».

كذلك يوفر الجهاز تحسينات من الناحية الغرافيكية، وسعة ذاكرة مضاعفة مقارنة بالطراز السابق تبلغ 64 جيغابيت، ويتضمن مسندا قابلا للضبط يتيح وضع وحدة التحكم على طاولة («تايبل توب مود»)، بحيث يستطيع عدد من الأشخاص اللعب.

وقال رئيس شركة «نينتندو أوف أميركا» دوغ باوزر، إن وحدة التحكم الجديدة «خيار ممتاز للاعبين الذين يرغبون في تجربة الشاشة الملونة الجديدة النابضة بالحياة سواء عندما يلعبون في وضعية حمل الجهاز باليد، أو عندما يضعونه على طاولة»، وكذلك على شاشة تلفزيون.

وأضاف أن ضم هذا الطراز الجديد إلى عائلة أنظمة «نينتندو سويتش» يوفر للمستخدمين «خيارًا إضافيًا لنموذج يتناسب بشكل أفضل مع تجربة الألعاب التي يرغبون فيها».

وأطلق جهاز «سويتش» للمرة الأولى في مطلع سنة 2017 وتجاوزت مبيعاته في فبراير 80 مليون نسخة منذ إصداره، ومن أبرز الألعاب المتاحة عليه «ماريو» و«دونكي كونغ» و«ذي ليجند أوف زيلدا» و«أنيمال كروسينغ».

وكانت «سويتش» وحدة التحكم الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة في العام 2020 الذي شهد مبيعات قياسية لألعاب الفيديو ووحدات التحكم به وملحقاتها، وفقا لشركة الأبحاث التسويقية «إن بي دي غروب».

وحققت «نينتندو» أعلى أرباحها السنوية على الإطلاق العام 2020 بعدما أدت عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس «كورونا» إلى ارتفاع مبيعات وحدة التحكم الخاصة بها.

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