خاصية للتنبيه بشأن المحتويات المتطرفة على «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 04:50 مساء
شعار فيسبوك (الإنترنت)

تختبر فيسبوك خاصية تنبيهات جديدة لسؤال المستخدمين، خصوصا عما إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات إلى ميول متطرفة تظهر لدى أصدقائهم.

وأوضح الناطق باسم فيسبوك، أندي ستون، في تغريدة عبر «تويتر» أن الشبكة الاجتماعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة التطرف العنيف، وفق «فرانس برس»، السبت.

وترمي خاصية «ريدايركت إينيشياتيف» بحسب فيسبوك إلى توجيه الأشخاص الذين يستخدمون مصطلحات للبحث متصلة بالكراهية أو العنف إلى موارد أو مجموعات للتربية أو التوعية.

ولفتت فيسبوك إلى أن عمليات البحث المتصلة بالحركات المنادية بمبدأ تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة تحيل إلى مجموعة «لايف أفتر هايت» (الحياة بعد الكراهية) الساعية لمساعدة الأشخاص على ترك مجموعات اليمين المتطرف، خصوصا تلك المنادية بتفوق البيض.

وتظهر لقطة شاشة نُشرت عبر تويتر لهذه التنبيهات، رسائل تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يخشون من اعتناق أحد معارفهم الفكر المتطرف أو ما إذا كانوا شخصيا قد تعرضوا لمحتويات متطرفة. ويمكن لهؤلاء عندها الضغط على رابط بهدف «طلب المساعدة» أو إغلاق النافذة المنبثقة لهذه المضامين.

وقال الجمهوري في ولاية فيرجينيا نيكولاس فريتاس الذي تشارك إحدى هذه التنبيهات عبر تويتر: «أنا قلق للغاية من أن بعض اليساريين التكنوقراط يعملون على إيجاد بيئة أورويلية يتم فيها إسكات الناس اعتباطيا أو حظرهم لمجرد أنهم تلفظوا بشيء لا تحبه الشرطة الفكرية».

وتواجه فيسبوك وسائر الشبكات الاجتماعية ضغوطا للحد من انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تدفع إلى العنف. وعزّزت الشبكة العملاقة أخيرا أدواتها التلقائية لمساعدة المشرفين على المجموعات الساعين للحفاظ على سلامة النقاشات.

وتتحقق الأدوات التلقائية في فيسبوك من المنشورات في المجموعات وشرائط الأخبار التي تنتهك قواعد المنصة على صعيد المحتويات المسموح بنشرها.

وفي يونيو، جمّدت فيسبوك حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعامين بسبب تشجيعه أنصاره على الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس يناير الفائت في واشنطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت: مباراة الوحدة (1-0) الاتحاد المصراتي في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
4 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. السبت
رياضة محلية
كيف أطاحت إيطاليا ببلجيكا لتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف نهائي اليورو
رياضة عالمية
حراس «فرسان المتوسط» تخصص أرقام قياسية
رياضة محلية
يبتكران نظارات لمساعدة ابنهما على استعادة بصره
طب وصحة
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
في العدد 293: تمدد الخلاف في جنيف.. وضغوط كوبيش.. ومعضلة حقيبة الدفاع
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احتدام السباق إلى الفضاء بين المليارديرات