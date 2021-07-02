لسماح بفيديوهات أطول على «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 10:53 صباحا
شعار شركة «تيك توك» (أ ف ب)

ستزيد «تيك توك» من مدة مقاطع فيديو المسموح بنشرها على منصتها، لتصل مدة كل منها إلى ثلاث دقائق بدلاً من دقيقة واحدة، حسب ما أعلنت المنصة، الخميس.

وأوضحت الشبكة التابعة لمجموعة «بايتدانس» الصينية، في بيان أن نشر مقاطع بهذا الحجم كان يخضع للاختبار ولم يكن متاحاً سوى لبعض مصممي المقاطع، لكنه سيتسع ليشمل مئات الملايين من مستخدمي الشبكة «في الأسابيع المقبلة»، وفق «فرانس برس».

وقال مدير المنتجات في «تيك توك» درو كيرشوف في البيان «غالباً ما يخبرنا المصممون أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت لإضفاء الحيوية على عروض الطهو، ودروس التجميل وسواها من المقاطع التدريبية والعروض التمثيلية».

واضاف أن «مقاطع الفيديو الطويلة ستوفّر للمصممين مساحة لإنشاء محتوى جديد أو موسع» على «تيك توك».

وبذلك، تقتحم «تيك توك» المتخصصة أصلاً في مقاطع الفيديو القصيرة المجال الخاص بشبكة «يوتيوب» التي تشكّل مرجعاً في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

ونشر رئيس «إنستغرام» آدم موسيري، الأربعاء، نصاً أعلن من خلاله أن الشبكة الاجتماعية ستعزز تركيزها على الفيديو، مشيراً إلى مثال شبكتي «يوتيوب» و «تيك توك» المنافستين.

وفي مارس الفائت، سعت «يوتيوب» أيضاً إلى منافسة «تيك توك» على ملعبها من خلال إطلاق «يوتيوب شورتس» لإتاحة تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

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