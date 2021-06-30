«إيلون ماسك» يعتزم استثمار حوالى 30 مليار دولار في «ستارلينك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 04:02 مساء
إيلون ماسك يدلي بكلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر برشلونة للأجهزة المحمولة، 29 يونيو 2021 (أ ف ب)

أعلن رئيس «سبايس إكس» إيلون ماسك عزمه استثمار ما بين 20 و30 مليار دولار على المدى الطويل في مشروعه للإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك».

وأوضح إيلون ماسك، خلال مداخلة له، أمام معرض برشلونة للأجهزة المحمولة «قبل النجاح في تحقيق أرباح، يتعين على الأرجح (استثمار) ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار، وربما عشرة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «حتى عندما تكون النتائج المالية إيجابية، سنواصل الاستثمار كي لا نبقى متأخرين عن الابتكارات» في قطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية.

واعتبر ماسك أن قيمة الاستثمارات «قد تراوح في نهاية المطاف بين 20 مليار دولار و30 مليارا»، فيما يعتزم منافسه الرئيسي مؤسس «أمازون» جيف بيزوس استثمار عشرة مليارات دولار في مشروعه المنافس للاتصالات بالأقمار الصناعية «كويبر».

وتحضر شركة «سبايس إكس» لإطلاق خدمتها للإنترنت بالأقمار الصناعية التي من شأنها توفير اتصال سريع بالشبكة العنكبوتية في المناطق النائية من دون الحاجة إلى الاستعانة بالبنى التحتية الأرضية.

وأوضح ماسك أنه «اعتبارا من شهر أغسطس، يفترض أن يصبح لدينا اتصال في مجمل أنحاء الكوكب باستثناء المناطق القطبية. نستهدف حقا المناطق ذات التعداد السكاني الضعيف للغاية».

وأطلقت الشركة أكثر من 1500 قمر صناعي «ستارلينك»، وهي تضم ما يزيد على 69 ألف مستخدم نشط لخدمتها للإنترنت، وهو رقم قد يرتفع إلى «أكثر من 500 ألف مستخدم في الأشهر الاثني عشر المقبلة»، وفق ماسك الذي أكد أن مشروعه «يعمل في اثني عشر بلدا».

وأكد رجل الأعمال أنه وقع اتفاقات شراكة مهمة مع شركتي اتصالات وطنيتين «كبريين»، فيما لا يزال في طور المفاوضات مع مجموعات أخرى.

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