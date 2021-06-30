سلاحف غالاباغوس طورت مقاومة للمضادات الحيوية بسبب البشر

سلاحف أطلقها حراس متنزه غلاباغوس في منطقة لاس توناس بالأرخبيل التابع للإكوادور، 15 يونيو 2020 (أ ف ب)

أثبتت ثمانية أنواع من المضادات الحيوية أنها أقل فعالية على سلاحف غالاباغوس العملاقة بسبب احتكاكها بالبشر، بحسب ما أعلن معهد «تشارلز داروين»، الإثنين، استنادًا إلى استخلاصات دراسة.

وأثبتت الدراسة أن سلاحف جزر غالاباغوس التي تتقاسم بيئتها مع البشر، لا سيما في المناطق الزراعية والسياحية وفي المدن، تُظهر كمية أكبر من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ذات الاستخدام البشري أو البيطري، وفق «فرانس برس».

وأوضح المعهد في بيان أن «السلاحف التي تعيش في المناطق النائبة دون تفاعل مع الكائنات البشرية، تظهر قدرًا أقل من المقاومة».

وأجرى الدراسة علماء من هيئات مختلفة بينها جامعات إسبانية وحديقة سانت لويس للحيوانات في الولايات المتحدة ومتنزه غالاباغوس الوطني.

وحلل العلماء براز 270 سلحفاة تعيش في ألسيدو وسانتا كروز، الجزيرتين الأكثر تعدادًا بالسكان في الأرخبيل.

وقالت أينوا نييتو كلاودين الباحثة في معهد «تشارلز داروين» وحديقة سانت لويس للحيوانات، إن «مقاومة المضادات الحيوية تنتشر في العالم، متسببة بوباء خفي يهدد الصحة والعلاجات لأمراض البشر والحيوانات».

وأشارت إلى أن وباء «كوفيد-19»، «زاد من استخدام المضادات الحيوية، وكانت النتيجة ظهور بكتيريا مقاومة لها في العالم بأسره». وتابعت أن «التعايش اللصيق بين الحيوانات والبشر أوجد السيناريو المثالي حتى تصل البكتيريا المقاومة إلى الأنواع البرية وتلوث مسكنها، في استمرارية لدورة انتقال المقاومة».

ولفتت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «إنفايرنمنتل بولوشن»، إلى أن درجات المقاومة التي رُصدت «ما زالت متدنية»، ما يوحي بـ«أننا أمام وضع يمكن عكسه» إذا تم ضبط استخدام المضادات الحيوية والحد منها في الأرخبيل.

ويؤوي أرخبيل غالاباغوس الواقع على مسافة ألف كلم قبالة سواحل الإكوادور، 12 صنفًا من السلاحف العملاقة، في حين انقرضت ثلاثة أصناف. ووصلت السلاحف إلى الأرخبيل البركاني قبل ثلاثة إلى أربعة ملايين عام، ويعتقد أن التيارات البحرية وزعتها على مختلف الجزر، ما أدى إلى ظهور أجناس عدة منها.

والأرخبيل، المدرج على قائمة التراث العالمي الطبيعي والمصنف محمية محيط حيوي لما يحتوي عليه من بيئة نباتية وحيوانية فريدة في العالم، شكل حقل دراسات لعالم التاريخ الطبيعي الإنجليزي تشارلز داروين (1809-1882) لوضع نظريته حول تطور الأجناس.