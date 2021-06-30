مستويات قياسية لإيرادات التطبيقات المحمولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 10:20 صباحا
رئيس «آبل» تيم كوك في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 7 يونيو 2021 (أ ف ب)

بلغت النفقات العالمية التي أجراها مستخدمو التطبيقات المحمولة مستويات قصوى في الربع الأول، إذ ناهزت 65 مليار دولار، وفق تحقيق أجرته شركة «سنسور تاور» للدراسات.

وبيّنت الدراسة أن إيرادات المتاجر الإلكترونية التابعة لـ«آبل» و«غوغل» ارتفعت بموازاة تنامي الانتقادات من جانب مطورين كثر للمجموعتين العملاقتين على خلفية الشروط المتشددة التي تفرضها عبر منصاتهما، وفق «فرانس برس».

وأظهرت الأرقام الأولية لشركة «سنسور تاور» أن 41.5 مليار دولار أُنفقت عبر متجر «آب ستور» من «آبل»، و23.4 مليار دولار على «غوغل بلاي» بين يناير ويونيو.

وتعكس هذه النتائج ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

وتحتل منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» صدارة التطبيقات الأكثر درًّا للإيرادات مع 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، أي بارتفاع نسبته 74% مقارنة مع النصف الأول من 2020.

ويتقدم التطبيق على خدمة «يوتيوب» التابعة لـ«غوغل»، حيث أنفق المستخدمون نحو 565 مليون دولار.

وبلغت الإيرادات المتأتية من ألعاب الفيديو 44.7 مليار دولار (بارتفاع نسبته 18%) بين يناير ويونيو.

ورغم أن نفقات المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة تتقدم بوتيرة أبطأ مقارنة مع العام الماضي، فإن ذلك لا يعكس تباطؤًا من القطاع، بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد بلوغ الاهتمام مستوى أقصى بفعل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، وفق ما أعلنت «سنسور تاور» في مقالة.

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