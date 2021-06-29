افتتاح معرض برشلونة للأجهزة المحمولة وسط قيود مشددة

عدد من الزوار في معرض برشلونة للأجهزة المحمولة، 28 يونيو 2021 (أ ف ب)

افتتحت، الإثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية نسخة مصغرة من أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم تطبق خلالها إجراءات مشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، فيما امتنع بعض من كبار المصنعين عن المشاركة حضوريًّا فيها، إثر إلغاء الحدث العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19».

وحضر ملك إسبانيا فيليبي الخامس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز؛ لافتتاح معرض برشلونة للأجهزة المحمولة الذي يستمر أربعة أيام، ويعتبر أحد أكبر ملتقيات قطاع التكنولوجيا التي تقام في أوروبا منذ بداية الجائحة، وفق «فرانس برس».

وقال المدير العام لجمعية مشغلي الاتصالات (جي إس إم إيه) المنظمة للمعرض ماتس غرانريد، في كلمة افتتاحية، «لقد عدنا إلى العمل، عدنا إلى برشلونة، عدنا معًا».

ويقام المعرض عادة في فبراير، لكنه ينظم استثنائيًّا هذه السنة بين 28 يونيو والأول من يوليو بنسق هجين يجمع بين الندوات الافتراضية والمنصات المقامة في قصر المؤتمرات في المدينة الإسبانية الكبيرة.

ومن أبرز الأسماء التي ستقدم مداخلات في المعرض الملياردير إيلون ماسك الذي يلقي كلمة، الثلاثاء، من كاليفورنيا للحديث عن مشروعه «ستارلينك» للإنترنت بالأقمار الصناعية، الرامي لتقديم اتصال فائق السرعة بالشبكة في كامل أنحاء الكوكب.

ولن يُسمح بالمشاركة في المؤتمر إلا لمن يقدم شهادة تثبت نتيجة سلبية لفحص «كورونا» لا يتعدى تاريخها 72 ساعة، والتوقيع يوميًّا على ورقة تفيد بأنهم في صحة جيدة.

واصطف العشرات أمام موقع لإجراء الفحوص صباح، الإثنين، لمعرفة ما إذا كان يمكنهم المشاركة في المؤتمر. وفي حال تمكنوا من ذلك، يتعين عليهم وضع كمامات من نوع «إف إف بي 2» ذي درجة الوقاية العالية واتباع مسار محدد للتنقل داخل أروقة المعرض.

ووُضع سقف لعدد الزوار قدره 50 ألفًا كإجراء احترازي، لكن من المتوقع ألا يتجاوز 30 ألفًا إلى 35 ألف شخص، في مقابل 100 ألف قبل جائحة «كوفيد-19»، وفق توقعات المنظمين.

وخلافًا للسنوات السابقة، من غير المقرر أن تعلن أي شركة لتصنيع الهواتف أي جهاز جديد مهم خلال المؤتمر الذي يقام في وقت تشهد مبيعات الهواتف الذكية انتعاشًا عالميًّا بعد التراجع الذي عانته العام 2020 بسبب الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الوباء.