برنامج في الهند لحماية الخنازير القزمية من الانقراض

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 11:05 صباحا
خنزير قزمي في حديقة ماناس الوطنية، 26 يونيو 2021 (أ ف ب)

أُطلق اثنا عشر حيوانًا من أصغر الخنازير في العالم، في الطبيعة شمال شرق الهند كجزء من برنامج حماية لزيادة أعداد هذا النوع الذي كان يُعتقد أنه انقرض.

وتعيش الخنازير القزمية، واسمها العلمي «بوركولا سالفانيا»، في الأراضي العشبية الرطبة، وكانت موجودة على طول السهول عند سفوح جبال الهيمالايا في الهند ونيبال وبوتان، وفق «فرانس برس» .

يقول دعاة الحفاظ على البيئة إن عدد هذه الحيوانات انخفض في ستينات القرن العشرين، ما أثار مخاوف من انقراضها، إلى أن عُثر عليها مجددًا في ولاية آسام شمال شرق الهند في العام 1971.

وحتى 1993، كانت هذه الحيوانات موجودة فقط في جيوب قليلة من حديقة ماناس الوطنية في ولاية آسام الهندية المتاخمة لبوتان.

ووضع برنامج حماية الخنازير القزمية الذي شاركت فيه منظمات كثيرة بعضها يتبع حكومات محلية ووطنية، مخططًا لتربية هذه الحيوانات في الأسر مع ستة خنازير في العام 1996 لمحاولة رفع أعدادها.

وقال الباحث الميداني في البرنامج، دريتيمان داس، في موقع الإطلاق بحديقة ماناس الوطنية، السبت، «هذه المرة نطلق 12 حيوانًا من الخنازير القزمية، هي سبعة ذكور وخمس إناث».

وأُطلقت ثمانية من هذه الخنازير في ماناس، الثلاثاء، وأربعة أخرى، السبت، بعدما أطلقت 14 منها في العام الماضي.

ويهتم البرنامج بنحو 70 خنزيرًا في الأسر كما يربي مزيدًا من هذه الحيوانات تمهيدًا لإطلاقها.

ومع الحيوانات التي أطلقت في الأيام الماضية، يرتفع عدد الخنازير التي أعادها البرنامج إلى البرية إلى 142.

وتشير تقديرات خبراء الحفظ إلى أن عدد هذه الحيوانات في الطبيعة يقل عن 250. وأضاف داس: «في السنوات الأربع المقبلة، نهدف إلى إطلاق 60 خنزيرًا.. حتى تتمكن من بناء مجموعاتها الخاصة في الطبيعة».

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