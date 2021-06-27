دراسة: محطة كهرومائية في الأمازون ليست صديقة للبيئة

محطة بيلو مونتي للطاقة الكهرومائية في ألتاميرا بالبرازيل، 11 مارس 2019 (أ ف ب)

بنيت مئات المحطات الكهرمائية في الأمازون للإفادة من الطاقة التي يفترض أنها «نظيفة» المنتَجة عبر شبكة الأنهار في المنطقة، غير أن باحثين باتوا يعرفون أن هذه المحطات ليست صديقة للبيئة كما يعتقد، حسب ما أظهرت دراسة حديثة.

وبينت الدراسة أن الخزانات تبعث ملايين الأطنان من الميثان وثاني أكسيد الكربون، فيما تتحلل النباتات تحت الماء، وفق «فرانس برس».

وكانت سدود شبيهة بسد بيلو مونتي البرازيلي عند نهر شينغو، أحد أبرز روافد الأمازون، ترمي إلى حل هذه المشكلة، إلا أن دراسة نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز» تظهر أن النتيجة ليست على هذا النحو.

وقال الباحث دايلسون برتاسولي، عندما ذهب لقياس انبعاثات غازات الدفيئة في محطة بيلو مونتي، «يمكننا رؤية فقاعات».

وحلل فريقه انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون خلال السنتين الأوليين في بيلو مونتي، وقارنوا النتائج مع المستويات المسجلة قبل ملء خزانات المحطة. ولاحظوا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف.

وقال برتاسولي وهو أستاذ في الجيولوجيا والتغير المناخي في جامعة «ساو باولو»، «حالما تُغمر الأرض الجافة بالمياه، تبدأ المادة العضوية المحاصرة في التربة بالتحلل».

وهذا كان مصدر الفقاعات التي رآها في أحد خزانات المحطة. وأضاف: «بدلًا عن أن يكون لدينا نهر طبيعي، بات عندنا مفاعل يفضِّل إنتاج غاز الميثان».

وفي حال استمرار البرازيل في بناء السدود على الأمازون، دعا الباحثون في الدراسة إلى ضرورة تفادي إغراق النباتات بالمياه وزيادة إنتاج غازات الدفيئة.