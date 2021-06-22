منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 05:10 مساء
شبكة «فيسبوك» تطلق في الولايات المتحدة أداة للمحادثات الصوتية الحية منافسة لـ«كلوب هاوس»(أ ف ب)

بغرض منافسة تطبيق «كلوب هاوس» المنتشر أخيرًا، أطلقت شبكة «فيسبوك» أداة للمحادثات الصوتية الحية، الإثنين، في الولايات المتحدة.

وتتيح «لايف أوديو رومز» (غرف الصوت الحية) لمستخدمي «فيسبوك» الأميركيين الاستماع إلى المحادثات، التي يجريها المشاهير أو نجوم الإنترنت والمشاركة فيها أحيانًا، وإطلاق حملات لجمع التبرعات على المنصة، وفق «فرانس برس».

وأوضحت مديرة «فيسبوك آب» للتطبيقات فيدجي سيمو، في بيان، أن الوظائف الصوتية الجديدة تمكِّن المستخدمين «من اكتشاف محادثات عن مواضيع تهمهم مع شخصيات عامة وخبراء وسواهم، والاستماع إليها والانضمام إليها بصورة مباشرة».

وشرحت سيمو أن «في إمكان الشخصيات العامة دعوة أصدقاء أو متابعين أو شخصيات عامة أخرى أو أي مستمع في غرفة المحادثات لكي يكون متحدثًا. ويمكن للمنظم دعوة متحدثين سلفًا أو أثناء المحادثة، ويمكن أن يشارك 50 متحدثًا في وقت واحد، أما عدد المستمعين فلا حد له».

دي سموك 
طلبت «فيسبوك» من عدد من الشخصيات المشاركة في إطلاق منتجها الجديد، بينهم مغني الراب دي سموك والمغنية كيلاني والناشط والمدافع عن الحقوق المدنية ديراي ماكيسون.

وشهدت سوق المحتويات الصوتية المباشرة (لايف أوديو)، بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجًا كبيرًا خلال الجائحة بدفع خصوصًا من نجاح تطبيق «كلوب هاوس»، الذي يؤكد أنه جذب أكثر من عشرة ملايين مستخدم منذ إطلاقه العام الفائت. كذلك بدأت شبكتا «تويتر» «سبوتيفاي» أخيرًا بتوفير خدمات صوتية حية.

كذلك أعلنت المجموعة التي يرأسها مارك زاكربرغ، الإثنين، أنها ستوفر في الولايات المتحدة مدونات صوتية (بودكاست) أنشأتها شخصيات، ستكون متاحة مباشرة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

وتوقعت شركة التحليل المالي «فينبولد» أن تحقق إيرادات الإعلانات من البودكاست رقمًا قياسيًّا يبلغ 1.34 مليار دولار في الولايات المتحدة سنة 2021. وسيرتفع هذا المبلغ إلى 1.7 مليار دولار السنة المقبلة، وإلى 2.18 مليار دولار سنة 2023 ، بحسب تقديرات «فينبولد».

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