تعطل التلسكوب «هابل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 11:14 صباحا
التلسكوب هابل يدور حول الأرض منذ العام 1990 (أ ف ب)

توقف التلسكوب «هابل»، الموجود في الخدمة في الفضاء منذ أكثر من 30 عاما، عن العمل منذ أيام عدة، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الجمعة.

وأكدت «ناسا» أنها تواصل «السعي إلى حل المشكلة»، وطمأنت إلى أن «التلسكوب نفسه والأدوات العلمية في حال جيدة»، وفق «فرانس برس».

لكن الكمبيوتر الذي يتحكم بهذه الأجهزة «توقف عن العمل يوم الأحد 13 يونيو» في نهاية فترة ما بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة. وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم التالي.

ويرجح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة، وفقا للمؤشرات الأولية. وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ. وصمم نظام هذا الكمبيوتر في ثمانينات القرن العشرين، وهو موجود ضمن وحدة استبدلت العام 2009 أثناء عملية صيانة على التلسكوب.

وأحدث «هابل» ثورة في علم الفلك والمعرفة بالكون منذ وضعه في المدار في 24 أبريل 1990، إذ حقق آلاف الاكتشافات الفضائية، ويجمع منذ ذلك الحين صورا عن المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرات بعيدة جدا.

ومن المقرر أن يوضع التلسكوب الفضائي الجديد «جيمس ويب» في المدار في نهاية سنة 2021، يوصف بأنه «الأخ الأكبر» لتلسكوب «هابل»، وسيتيح مراقبة الكون البعيد بدقة لا مثيل لها.

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