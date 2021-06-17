توما بيسكيه يعود إلى داخل محطة الفضاء الدولية

صورة مؤرخة في 19 سبتمبر 2018 لرائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه في طوكيو (أ ف ب)

عاد رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، الأربعاء، إلى داخل محطة الفضاء الدولية بعد طلعة ثالثة إلى الفراغ الفضائي، دامت أكثر من سبع ساعات وشابتها بعض المشكلات الفنية حالت دون إتمام المهمة المحددة بالكامل.

واعتبارا من الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، ولست ساعات، طفى رائدا الفضاء وزميله الأميركي خارج نطاق الجاذبية على علو 400 كيلومتر فوق الأرض معلقين بمحطة الفضاء الدولية لإقامة لوح شمسي جديد. وسيعاودان العملية الأحد لإقامة لوح ثان وزيادة قدرة المركبة المشيدة سنة 1998، وفق «فرانس برس».

هذا النشاط خارج المركبة هو الأول منذ وصول الرائدين إلى محطة الفضاء الدولية نهاية أبريل، كما أنه غير مسبوق من الناحية التقنية. وأكدت المسؤولة عن الطلعات المدارية في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بوجا جسراني خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن هذه العملية تبدو «معقدة بعض الشيء».

وقال توما بيسكيه في تصريحات أوردتها إذاعة «فرانس إنتر» إن «ثمة تعلّم، هي سنوات من العمل من مئات الأشخاص، لا نرغب في اقتراف خطأ وتحطيم معدات كلفت مليون دولار».

ويعرف رائد الفضاء الفرنسي المسار جيدا إذ أجرى طلعتين من هذا النوع خلال مهمته السابقة سنة 2017 مع كيمبرو أيضا. لكن هذه المرة الأدوار معكوسة، إذ سيكون الفرنسي في مركز القيادة فيما زميله الأميركي في الموقع المساعد.

وعلق بيسكيه (43 عاما): «الرقم 1 هو القائد الكبير. الآن لم أعد الأصغر سنا». أما زميله (54 عاما) فكتب عبر تويتر «أنا متلهف لرؤية توما يؤدي هذا الدور وسأكون داعما له».