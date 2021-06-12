الموت يغيب حائز «نوبل للكيمياء 2010»

الياباني أي-إيتشي نيغيشي لدى تسلمه جائزة نوبل للكيمياء، 10 ديسمبر 2010، ستوكهولم (أ ف ب)

أعلنت جامعة بوردو الأميركية وفاة إي-ايتشي نيغيشي (85 عاما)، الحائز جائزة نوبل للكيمياء سنة 2010 مع مواطنه أكيرا سوزوكي والأميركي ريتشارد هيك.

وأوضحت الجامعة حيث يعمل نيغيشي أنه توفي الأحد في إنديانابوليس، وعائلته تعتزم إعادة جثمانه إلى اليابان العام المقبل، وفق «فرانس برس».

وكان علماء الكيمياء الثلاثة حازوا جائزة نوبل تقديرا لتطويرهم إحدى الأدوات الكيميائية الأكثر تعقيدا والتي فتحوا من خلالها الطريق أمام علاجات للسرطان ومنتجات إلكترونية وبلاستيكية ثورية.

وتتيح اكتشافاتهم لمئات العلماء تطوير مواد صناعية جديدة كثيرة موجودة في الطبيعة حول العالم، من البحار الإيطالية إلى المحيطات في الفلبين مرورا بأدغال بورنيو الإندونيسية، بحسب لجنة نوبل.

وكان نيغيشي شبه عمله بلعبة «قطع تركيب (ليغو) يمكن وضعها معا لصنع أشياء من كل الأشكال والأحجام والألوان»، بحسب بيان جامعة بوردو.

وقال رئيس جامعة بوردو ميتش دانيالو: «العالم فقد رجلا عظيما وساحرا أحدث فرقا في حياة الناس كعالم وكإنسان». وأضاف: «نحن حزينون لوفاته لكننا ممتنون لاكتشافاته التي غيرت العالم».

إي-ايتشي مولود سنة 1935 في مدينة تشانغتشون اليابانية حينها والصينية حاليا، وهو شب في اليابان حيث أنهى دراساته الثانوية قبل الانضمام إلى شركة «تيجين» للمنتجات الكيميائية والصيدلانية.

وانتقل إلى الولايات المتحدة سنة 1960 للدراسة في جامعة فيلادلفيا حيث نال شهادة الدكتوراه سنة 1963. وفي 1979، عُين أستاذا في جامعة بوردو بولاية إنديانا الأميركية حيث أصبح لاحقا أستاذا فخريا.