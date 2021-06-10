ساعة متصلة من «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 02:13 مساء
شعار «فيسبوك» في بروكسل، 14 فبراير 2020 (أرشيفية: أ ف ب)

تعمل «فيسبوك» على ابتكار ساعة متصلة، يمكن ربطها مستقبلا بنظارات الواقع المعزز، حسب ما كشفت الشركة العملاقة.

وتعليقا على معلومات أوردها موقع «ذي فيرج» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، مفادها أن «فيسبوك» تعتزم الإعلان السنة المقبلة عن ساعة متصلة، كتب المسؤول في وحدة «فيسبوك رياليتي لابس» أندرو بوسوورث في تغريدة أن هذه الوحدة تبحث عن طرق لجعل هذه النظارات أكثر فائدة، وفق «فرانس برس».

وأشار «ذي فيرج» إلى أن الساعة ستكون مزودة كاميرات وستتكامل مع تطبيقات «فيسبوك» مثل شبكتها «إنستغرام» المرتكزة على الصور.

وتابع بوسوورث في تغريدته: «قلنا إننا نريد نظارات واقع معزز تكون مفيدة فعلا، ونحن نستثمر في التقنيات التي ستجعل هذا التفاعل طبيعيا أكثر».

وأضاف: «سنقول المزيد عندما نكون مستعدين (...) وكما هي الحال مع عملنا على النظارات، سنستأنس بآراء خبراء من جهات خارجية لمساعدتنا على القيام بذلك بشكل صحيح».

وكانت «فيسبوك» أعلنت عزمها على إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه السنة في إطار تحالف مع شركة البصريات العملاقة «إيسيلور لوكسوتيكا».

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