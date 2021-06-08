«أبل» تعزز الخصوصية في البرنامج الجديد لتشغيل «آي فون»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 03:10 مساء
شعار شركة «أبل» (أ ف ب)

أعلنت شركة «أبل»، الإثنين، أنها تعمل على تعزيز الخصوصية وزيادة الميزات في برنامج تشغيل هاتف «آي فون» الجديد الذي ستصدره في وقت لاحق من هذا العام.

وافتتحت المجموعة الأميركية العملاقة مؤتمر المطورين السنوي بالتحدث عن تعزيزات على الأمن والخصوصية وقابلية التشغيل البيني لأجهزتها، حتى مع استمرار تعرض الشركة لانتقادات حادة بسبب سيطرتها على متجرها «آب ستور» للتطبيقات، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال العرض التقديمي الافتتاحي لمؤتمر المطورين العالميين: «ستتوافر كل هذه البرمجيات المذهلة لجميع مستخدمينا هذا الخريف».

وأضاف: «أنا متحمس جدا لهذه الإصدارات الجديدة التي ستجعل منتجاتنا أكثر قوة وكفاءة».

وسيشمل الإصدار المقبل من برنامج تشغيل «أي أو إس» الذي أطلق عليه «آي أو إس 15» ميزات خصوصية معززة بما فيها لمحة عامة عن طريقة وصول التطبيقات إلى كاميرات الهواتف الذكية أو الميكروفونات، بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع أو الأسماء المسجلة في الهواتف.

وأضافت «أبل» تنبيهات حول «عمليات تتبع» في الإصدار الحالي من نظام تشغيل هاتفها الذكي، ما أثار استياء مطوري تطبيقات مثل «فيسبوك» التي أشارت إلى أن ذلك يقوض استهداف الإعلانات التي تدعم المحتوى المجاني على الإنترنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
بايدن والأمم المتحدة يرحبان بتأكيد الحكم «التاريخي» في حق راتكو ملاديتش
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
«أبل» تعزز الخصوصية في البرنامج الجديد لتشغيل «آي فون»
علوم وتكنولوجيا
تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية
دولى
تعطل عديد مواقع الإنترنت عالميا بينها «سي إن إن» و«لوموند»
دولى
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
«FBI»: زرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون سمحت بإنقاذ 100 شخص
دولى
مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم «متعمد» بواسطة شاحنة
دولى
«الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس
دولى
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر سيارة «بوجاتي» الجديدة