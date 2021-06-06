ذوبان الكتلة الجليدية في القطب الشمالي يتسارع

صورة وزعتها في 17 يونيو 2020 منظمة بولار بيرز الدولية غير الحكومية التي تدافع عن الدببة القطبية تظهر دبًا في سفالبارد (النروج) عام 2018 على الجليد البحري المجزأ (أ ف ب)

تذوب الكتلة الجليدية قبالة سواحل المحيط المتجمد الشمالي بسرعة أعلى بمرتين مما تشير التقديرات الحالية، حسب دراسة لجامعة يونيفرسيتي كولدج في لندن.

وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «ذي كريوسفير»، الجمعة، إلى أن الجليد في المناطق الساحلية الرئيسية في القطب الشمالي يتقلص بنسبة تتراوح بين 70% و100% أكثر من المعدل المتعارف عليه حاليا، وفق «فرانس برس».

وتوصل الباحثون إلى إعادة التقييم اللافتة هذه باستخدام خرائط أحدث تتعلق بسماكة الثلج فوق الجليد، تأخذ في الاعتبار هذه المرة الأثر المترتب عن عقود عدة من التغير المناخي.

وتقاس سماكة الكتلة الجليدية من طريق قياس علو الجليد فوق المياه، وهو ما قد يفضي إلى قياسات غير دقيقة بفعل كمية الثلج على كتلة الجليد.

وأوضح طالب الدكتوراه روبي ماليت الذي أشرف على الدراسة أن «الحسابات السابقة بشأن سماكة الكتلة الجليدية كانت تستند إلى خريطة للثلج يعود آخر تحديث لها إلى عقدين».

وقال: «بما أن الكتلة الجليدية باتت تتشكل في أوقات أكثر تأخرا خلال السنة، يكون للثلج الذي يغطيها وقت أقل للتراكم»، مضيفا: «حساباتنا تأخذ للمرة الأولى في الاعتبار هذا التراجع وتدفع إلى الاعتقاد بأن الجليد يذوب أسرع مما كنا نعتقد».

واستخدم الباحثون قمرا صناعيا تابعا لوكالة الفضاء الأوروبية لاحتساب علو الجليد فوق المياه واستخلاص سماكته الإجمالية الحقيقية، مكملين هذا التقدير من خلال نموذج جديد لاحتساب سماكة الثلج جرى تطويره بالتعاون مع جامعة ولاية كولورادو الأميركية. وسمحت هذه النتائج للباحثين بقياس المستوى الإجمالي لتقلص الجليد ودرجة التبدل من سنة إلى أخرى.

واعتبرت الأستاذة الجامعية جوليين سترويفه المشاركة في إعداد التقرير أن هذا الأسلوب الجديد يشكل «تقدما رئيسيا» من أجل جعل «تحليل البيانات التي نتلقاها من الأقمار الصناعية أكثر دقة»، مذكرة بأن المنطقة القطبية الشمالية تشهد ارتفاعا بمعدلات الحرارة أسرع بثلاث مرات من المعدل العالمي.