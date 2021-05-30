أول أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 04:11 مساء
صورة مؤرخة في 3 مارس 2021 لرائدة الفضاء الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، الجمعة، أن الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي ستكون أول رائدة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، خلال مهمتها المقررة في العام 2022.

وسامانتا كريستوفوريتي، وهي طيارة مقاتلة سابقة (44 عاما)، هي أول رائدة فضاء إيطالية، وستتوجه في العام 2022 نحو المحطة مع الرائدين من «ناسا» كجيل ليندغرين وبوب هاينز من فلوريدا، وفق «فرانس برس».

وستكون هذه الرحلة الثانية لكريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، علما أنها سجلت رقما قياسيا لأطول إقامة نسائية في الفضاء بعد تمضيتها 199 يوما في المدار في عامي 2014 و2015.

وستكون كريستوفوريتي خامس رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، وفقا للوكالة. وقال رئيسها التنفيذي يوسيف أشباخر إن هذا التعيين «مصدر إلهام لجيل كامل يتقدم حاليا للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية».

وفي نهاية مارس، أطلقت الوكالة حملة تجنيد لدفعة جديدة من رواد الفضاء. وتنتمي سامانتا كريستوفوريتي إلى دفعة العام 2009، على غرار الفرنسي توما بيسكيه.

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