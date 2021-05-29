«سويوز» في مهمة جديدة لتوفير الإنترنت السريع للعالم

صورة مؤرخة في 28 مايو 2021 تظهر لحظة انطلاق صاروخ سويوز محملا 36 قمرا صناعيا (أ ف ب)

بغرض توفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم، انطلق صاروخ من طراز «سويوز» الروسي تديره شركة «آريان سبايس» الأوروبية، الجمعة، حاملا 36 قمرا صناعيا جديدا لصالح المشغل البريطاني «وان ويب».

وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» في بيان إن الصاروخ انطلق «بنجاح» الساعة 17.38 ت غ من قاعدة «فوستوشني» الفضائية الروسية في الشرق الأقصى.

وأرجئت عملية إطلاق «سويوز» التي كانت مقررة مساء الخميس إلى اليوم التالي «لأسباب تقنية» فيما أوضحت «آريان سبايس» أنه كان من الضروري استبدال «عنصر في التركيبات الكهربائية».

وهذا الإطلاق الثالث لأقمار صناعية لصالح «وان ويب» هذا العام، ويأتي بعد شهر من عملية مشابهة في 26 أبريل وضع خلالها 36 قمرا أيضا في المدار.

وفي المجموع، مع المهمة الجمعة، أصبح هناك 218 قمرا صناعيا في مدار هذه الكوكبة. وتسعى «وان ويب» التي تملكها الحكومة البريطانية مع «بهارتي» الهندية، لتوفير إنترنت عالمي في نهاية العام 2022 بفضل شبكة تضم 650 قمرا صناعيا.

وبموجب عقد مع «آريان سبايس» تم تأكيده في سبتمبر 2020، من المفترض إجراء 16 عملية إطلاق لصواريخ «سويوز» لوضع أقمار صناعية في المدار بين ديسمبر 2020 ونهاية العام 2022.

وتنافس هذه الشركة إيلون ماسك وجيف بيزوس في السباق لتوفير إنترنت سريع عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية في العالم.

وضع ماسك رئيس شركة «سبايس إكس» الفضائية في المدار لهذا الغرض، ألف قمر صناعي لإنشاء كوكبة «ستارلينك». أما جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، فلديه مشروع مماثل أطلق عليه تسمية «كويبر».