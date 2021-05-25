ألعاب الفيديو تفتح آفاقا جديدة أمام شباب أحياء البؤس البرازيلية

أطفال يزاولون لعبة «لول» خلال حصة تدريبية في مقر جمعية «أفرو ريغي» غير الحكومية بريو دي جانيرو، 6 مايو 2021 (أ ف ب)

تخلى لويز أوغوستو جونيور (23 عاما) عن مهنة البناء التي كان بدأ يتعلمها ويعتزم اتخاذها مورد رزق له، لكي يحاول أن يتفرغ لهوايته المتمثلة في ألعاب الفيديو ويعتاش منها، بفضل برنامج دعم للشباب الموهوبين في الرياضات الإلكترونية في فيغاريو جيرال، أحد أحزمة البؤس في ريو دي جانيرو.

وبات في إمكان لويز أوغوستو بفضل احتضانه من قبل مشروع اجتماعي سمي «أفرو غيمز» أنشأته العام 2019 منظمة «أفرو ريغي» البرازيلية غير الحكومية، أن يكرس وقته لإنتاج مقاطع فيديو يبثها مباشرة على الإنترنت عن المباريات التي يخوضها في لعبة «غراند ثيفت أوتو» (جي تي إيه) التي تعتبر واحدة من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في العالم وأكثرها ربحية.

وقال لوكالة «فرانس برس»: «بدأت اللعب في مقهى إنترنت في حزام البؤس الذي أقيم فيه وأنفقت جزءا كبيرا من راتبي هناك. عندما انضممت إلى مشروع أفرو غيمز، نبهتني والدتي إلى أن من المستحيل كسب المال بواسطة ألعاب الفيديو، لكنها مع ذلك دعمتني».

تفتح الرياضات الإلكترونية أفقا جديدا للشباب في هذا الحي الذي يتميز بالفقر والعنف في شمال ريو. ففي العام 1993، كان فيغاريو جيرال مسرحا لإحدى أسوأ المجازر في أحزمة البؤس، قتل فيها 21 شخصا.

في مقر المنظمة غير الحكومية في هذه الـ«فافيلا»، يمتلك اللاعبون الشباب أحدث المعدات للتدرب أو لإنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وكل ذلك برعاية علامات تجارية كبرى بينها إحدى شركات الطيران. ويوفر طاقم عمل كامل يضم مدربين وعلماء نفس ومدربين بدنيين المساعدة للاعبين، تماما كما لو كانوا أعضاء في ناد رياضي رفيع المستوى.

فريق لبطولة «لول»

وقال لويز أوغوستو جونيور، الذي أنشأ قناته الخاصة على «يوتيوب» ويتلقى منحة قدرها 600 ريال شهريا (نحو 114 دولارا): «أصبحت لي مكانتي في الفافيلا اليوم، وأريد أن أصبح من المشاهير ذوي التأثير».

تمتلك «أفرو غيمز» أيضا فريقا يشارك بالمسابقات سمته «إيه إف جيه إي سبورتس» يشارك في بطولات «ليغ أوف ليجندز» أو «لول» التي تعتبر اللعبة الأكثر شعبية بين الرياضات الإلكترونية منذ عقد، وكانت تقام لها قبل الجائحة بطولات عالمية في قاعات كبيرة بحضور آلاف المتفرجين.

ويتقاضى الأعضاء الستة في هذا الفريق منحة شهرية قدرها 1100 ريال (نحو 208 دولارات)، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور في البرازيل.

وقالت غابرييلا إيفلين (19 عاما)، وهي الفتاة الوحيدة في الفريق: «نتدرب من الإثنين إلى الجمعة ونتابع أيضا دروسا في اللغة الإنجليزية». وأضافت: «في اللعبة، لا شيء يتغير إذا كان اللاعب فتاة. ولكن إذا ضايقني رجل لأني أنثى، فإنني أبذل قصارى جهدي لضربه وأقول له، مرحبا، لقد تعرضت للضرب من قبل فتاة».