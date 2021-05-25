سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 11:04 صباحا
مقارنة بين الحجم الظاهري للقمر العملاق يسار فهو أكبر بنحو 14% وإضاءته أكثر بنحو 30% من أبعد قمر بدر (أوج) يمينا سيحدث أواخر هذا العام (فيسبوك)

كشف المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن سماء ليبيا والعالم العربي ستشهد، الأربعاء، أقرب بدر عملاق لهذا العام، بالتزامن مع خسوف كلي للقمر، إلا أن هذا الخسوف لن يكون مشاهدا في ليبيا والعالم العربي.

وحسب صفحة المركز على «فيسبوك»: «يطلق على القمر مسمى القمر العملاق (Super Moon) عندما يكون القمر بدرا (Full Moon) ويتصادف وجوده في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره حولها، والتي تسمى الحضيض (Perigee)، فمدار القمر حول الأرض ليس دائريا وإنما بيضاوي الشكل، حيث يكون أحد الجانبين أقرب إلى الأرض من الآخر، وتسمى أبعد نقطة الأوج (Apogee)، ويكون القمر المكتمل عندها بدرا صغيرا (Micromoon)».

وسيشرق البدر العملاق، الأربعاء، بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي على تمام الساعة 20:23 بتوقيت ليبيا المحلي وسيكون بلون برتقالي بسبب تشتت ألوان الطيف الضوئي في الغلاف الجوي وتركز اللون الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون المعتاد، وفق المركز.

ونشر المركز صورة تبين «مقارنة بين الحجم الظاهري للقمر العملاق يسار فهو أكبر بنحو 14% وإضاءته أكثر بنحو 30% من أبعد قمر بدر (أوج) يمينا سيحدث أواخر هذا العام».

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سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء