بيانات 1,7 مليون مستخدم لتطبيق «أومياي» في أيدي القراصنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 02:19 مساء
ركاب يستخدمون هواتفهم المحمولة في وسائل النقل العام في طوكيو في 17 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت الشركة المشغلة لتطبيق المواعدة الياباني «أومياي»، تعرض بيانات شخصية لأكثر من 1,7 مليون مستخدم للقرصنة.

وأدى ذلك إلى انهيار قيمة أسهم الشركة في بورصة طوكيو، الإثنين، وفق «فرانس برس».

وكانت شركة «نت ماركيتينغ كو» المطورة لتطبيق «أومياي» أعلنت، الجمعة، أن أكثر من 1,7 مليون من مستخدميها الحاليين أو السابقين قد يكونون معنيين بهذه القرصنة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الوثائق المسربة تشمل أوراقا ثبوتية، تستخدم للتحقق من سن المستخدمين، لكنها لفتت إلى أن البيانات المصرفية لم تطلها القرصنة إذ تتولى إدارتها جهة مستقلة في فرنسا.

وأدت هذه المعلومات إلى تراجع حاد في قيمة أسهم شركة «نت ماركيتينغ»، الإثنين، في طوكيو، إذ انخفضت بنسبة تفوق 19% عند الإغلاق.

وتُعد «أومياي»، ومعناها باليابانية اللقاءات المدبّرة بين العازبين، من أكثر تطبيقات المواعدة انتشارا في اليابان، وهي تركز على البحث عن علاقات جدية. وكانت المنصة تضم في أبريل نحو 6,9 ملايين مستخدم.

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