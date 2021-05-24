نفوق أبقار البحر مشكلة بيئية جديدة

صورة مؤرخة في 19 يناير 2021 لبقرة البحر الصغيرة لاتيفا في حوض في تامبا بولاية فلوريدا (أ ف ب)

تنفق أبقار البحر بمعدل غير مسبوق في فلوريدا، في وقت تواجه السلطات الصحية نقصا في عدد «أسرّة» مستشفيات الحيوانات، للتعامل مع الأزمة.

وعندما أنقذت «لاتيفا» بقرة البحر الرضيعة، البالغة عامين، خلال الشهر الماضي، كانت تعاني من التعرض الشديد لسموم عصبية قوية ينتجها المد الأحمر أو تكاثر الطحالب، التي تلوث بعض المسطحات المائية في الولاية الأميركية، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وتقول مولي ليبينكوت، مديرة رعاية الحيوانات في «زوتامبا» في متنزه «لوري بارك»، «عثر عليها على الشاطئ.. كانت فاقدة للوعي ولم تكن تستجيب».

واليوم، أصبحت «لاتيفا» تتنفس بشكل مستقل، لكنها ما زالت تخضع للمراقبة عن كثب في حوض للعناية المركزة إلى جوار «بيليسيما»، التي كانت تعاني من سوء تغذية وإصابة خطرة بعدما صدمها قارب.

ويعد المد الأحمر الناجم عن استخدام الإنسان الأسمدة، وفقدان مصادر الغذاء في بيئتها الطبيعية والصدمات الناجمة عن الاصطدام بالقوارب، من بين الأسباب الرئيسية لنفوق أبقار البحر في فلوريدا. وهذا العام، ارتفع عدد الثدييات البحرية النافقة بشكل كبير.

بين 1 يناير ومنتصف أبريل، عُثر على 674 بقرة بحر نافقة في مياه فلوريدا، بحسب لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، وهذا يعادل ثلاثة أضعاف عدد الثدييات النافقة المسجلة في الفترة نفسها في كل من السنوات الخمس السابقة.

أحواض التعافي

عندما تتحسن صحة «لاتيفا» و«بيليسيما»، ستنقلان إلى أحواض للتعافي؛ حيث يتم إطعام حوالى 20 بقرة بحر والعناية بها حتى تتمكن من العودة إلى محيطها الطبيعي.

ويوجد خمسة «مستشفيات» لأبقار البحر في ولاية فلوريدا. والحوض الموجود في تامبا هو أحد أكبر الأحواض، ويحتوي على ثلاثة أحواض للعناية المركزة. لكن معدل الوفيات الصادم هذا العام أدى إلى إنهاك هذه المرافق.

وأبقار البحر، هي حيوانات ثديية عملاقة مرحة ترعى أعشاب البحر، وتعيش في المياه الدافئة الضحلة؛ لأنها تحتاج إلى الصعود للسطح بشكل متكرر للتنفس.

عادة، يمكن أن تعزى الزيادة في نسبة نفوق أبقار البحر إلى حوادث الاصطدام بالقوارب والزلاجات المائية النفاثة التي تمر مسرعة عبر مواطن هذه الحيوانات.