«تشورونغ» يبدأ استكشاف المريخ

صورة بثتها وكالة الفضاء الوطنية الصينية في 19 مايو 2021 التقطتها إحدى كاميرات الروبوت الصيتي تشورونغ على سطح المريخ بعد هبوطه عليه في 15 أيار/مايو 2021 (أ ف ب)

بعد أسبوع من وصوله، غادر الروبوت الصيني «تشورونغ» منصة هبوطه على المريخ، السبت.

ويبدأ الروبوت استكشاف سطح الكوكب الأحمر، كما أوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وعملية إرسال هذا الروبوت إلى المريخ هي الأولى من نوعها للدولة الآسيوية، التي أصبحت الثانية في العالم التي تنجح في عملية مماثلة بعد الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأطلقت الصين في يوليو 2020 مهمة «تيانوين-1» غير المأهولة، وسميت تيمنا باسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء والمكوّن من مركبة مدارية (تدور حول المريخ) ومركبة هبوط على متنها «تشورونغ» الذي هبط السبت الماضي في منطقة من الكوكب الأحمر تسمى «يوتوبيا بلانيتيا»، وهي سهل شاسع في نصف الكرة الشمالي للمريخ.

وأرسل «تشورونغ» الذي يزن حوالى 240 كيلوغراما والذي يعني اسمه إله النار في الأساطير الصينية، صوره الأولى، الأربعاء. وينبغي أن يجري أيضا تحاليل للتربة والغلاف الجوي ورسم خرائط للكوكب الأحمر. وهذا المسبار مجهز بألواح شمسية لتزويده بالطاقة ومن المفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر.

تم تجهيز العربة الجوالة أيضا بكاميرات ورادارات ومستشعرات ليزر ستسمح لها بدراسة البيئة وتحليل تكوين صخور المريخ. ويفترض أن تبحث المهمة أيضا عن إشارات محتملة لحياة سابقة. وتستثمر بكين مليارات الدولارات لتلحق بالولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.

وهي أرسلت في العام 2003 أول مواطن صيني إلى الفضاء هو يانغ ليووي. ودار يانغ 14 مرة حول الأرض في غضون 21 ساعة.

وسجلت بكين إنجازا كبيرا غير مسبوق عالميا في يناير 2019 إذ نجحت في إنزال روبوت مسير على جانب القمر المظلم. وفي العام الماضي، حمل الروبوت عينات إلى الأرض.

وتعتزم الدولة الآسيوية العملاقة تجميع محطة للفضاء قبل 2022. وستصبح الصين بذلك ثالث بلد في العالم يبني بوسائله الخاصة محطة كهذه بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

كذلك تأمل في إرسال رحلات مأهولة إلى القمر في غضون حوالى عشر سنوات. وأطلق العنصر الأول من مكوّنات محطة الفضاء في نهاية أبريل الماضي.