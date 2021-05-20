«تشورونغ» يرسل صوره الأولى من المريخ

صورة بثتها وكالة الفضاء الوطنية الصينية في 19 مايو 2021 التقطتهاإحدى كاميرات الروبوت الصيني تشورونغ على سطح المريح بعد هبوطه عليه في 15 مايو 2021 (أ ف ب)

نجح الروبوت الصيني «تشورونغ» في إرسال مجموعة صور ذاتية له هي الأولى، منذ هبوطه التاريخي على سطح الكوكب الأحمر.

وبدت في الصورة ألواحه الشمسية وهوائياته في وسط المشهد الفضائي، وفق «فرانس برس».

وكان الروبوت الصغير دخل، السبت، الغلاف الجوي للمريخ مثبتا على مركبة هبوط، وأصبح أول مسبار تنزله الصين بنجاح على هذا الكوكب في أول مهمة تنفذها على الكوكب.

المسبار الصيني

ويأتي هبوط المسبار الصيني على سطح المريخ بعد أشهر من هبوط الروبوت الجوال «برسيفيرنس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وقد اعتبرت بكين هذا الحدث محطة مهمة في مسار ارتقائها إلى مصاف قوة فضائية عظمى. وبثت وكالة الفضاء الوطنية الصينية، الأربعاء، صورا التقطتها المركبة الجوالة تظهر نظامها لتجنب العقبات وألواحها الشمسية، إضافة إلى تربة المريخ.

وكتبت الوكالة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على الصور «يا شعب الإنترنت، صور المريخ التي تنتظرونها بفارغ الصبر باتت متوافرة». ويفترض أن يعمل «تشورونغ» لمدة ثلاثة أشهر يلتقط خلالها صورا ويجمع بيانات جغرافية عن الكوكب.

تستثمر بكين مليارات الدولارات لتلحق بالولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي. وهي أرسلت في العام 2003 أول مواطن صيني إلى الفضاء هو يانغ ليووي. ودار يانغ 14 مرة حول الأرض في غضون 21 ساعة. كذلك تتولى الصين إطلاق أقمار صناعية لنفسها ولحساب دول أخرى.

وسجلت بكين إنجازا كبيرا غير مسبوق عالميا في يناير 2019، إذ نجحت في إنزال روبوت مسير على جانب القمر المظلم. وفي العام الفائت، حمل الروبوت عينات إلى الأرض.

عمالقة آسيا

وتعتزم الدولة الآسيوية العملاقة تجميع محطة للفضاء قبل 2022. وستصبح الصين بذلك ثالث بلد في العالم يبني بوسائله الخاصة محطة كهذه بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كذلك تأمل في إرسال رحلات مأهولة إلى القمر في غضون نحو عشر سنوات. وأطلق العنصر الأول من مكونات محطة الفضاء في نهاية أبريل الفائت.

ويستلزم إنجاز بناء المحطة إطلاق الصين نحو عشر بعثات، بعضها مأهول. ولم يعلن بعد عن أي جدول زمني محدد في هذا الشأن.

وكان المسبار «تيانوين-1» أرسل في فبراير الفائت صورته الأولى للمريخ، وهي بالأبيض والأسود، أظهرت عددا من التضاريس بينها فوهة سكياباريلي ووادي مارينر (فالس مارينيرز)، وهو مساحة شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ.