5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون

صورة السماء المرصعة بالنجوم التقطت بتقنية التعرض الطويل فوق مرصد كيت بيك في أريزونا، يناير 2006 (أ ف ب)

أعلن مديرو المشروع الدولي الهادف إلى رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للكون، بدأ تلسكوب «ديزي» في الولايات المتحدة أعمال المراقبة اللازمة.

وستُركِّز الأداة الطيفية «ديزي»، التي أقيمت في صحراء أريزونا مدى السنوات الخمس المقبلة «عيونها» البالغ عددها خمسة آلاف والمكوّنة من الألياف الضوئية، على السماء ليلاً، سعياً إلى رصد وتحليل ضوء 35 مليون مجرة، في حقبات مختلفة من تاريخ الكون، وفق «فرانس برس».

ومن المفترض أن تتيح هذه البيانات للعلماء فهم القوة الغامضة المسماة «الطاقة المظلمة»، المسؤولة عن تسريع توسع الكون، على ما أوضح في بيان مختبر «بيركلي لاب» التابع لوزارة الطاقة الأميركية والذي يشرف على البرنامج.

وبفعل توسع الكون، تبتعد المجرات بعضها عن بعض. وكلما ابتعدت، زاد الضوء المنبعث من التحولات نحو الأطوال الموجية الطويلة للطيف المرصود، أي باتجاه الأحمر، بحسب ما شرحت مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية المشاركة في هذه المهمة الفلكية.

ومن خلال تحليل الإشعاع النشط للمجرات، سيتمكن تلسكوب «ديزي» من قياس هذا الانزياح الأحمر المرتبط بسرعة المسافة، وبالتالي توفير معلومات عن بُعد هذه المجرات عن الأرض.

وسيتمكن الباحثون عندها من وضع خريطة ثلاثية الأبعاد للكون مع «تفاصيل غير مسبوقة، تظهر أن عدد أطياف المجرات يفوق بعشرة أضعاف» تلك المعروفة راهنا، وفق الهيئة الفرنسية الحكومية.

وأوضح عالم الكونية في مفوضية الطاقة الذرية كريستوف يش أن التلسكوب يستطيع جمع «خمسة آلاف طيف من المجرات كل 20 دقيقة».

ويأمل الباحثون في أن يتمكنوا بفضل التوزيع المفصل لهذه الأطياف على الخريطة من فهم طبيعة الطاقة المظلمة وتأثيرها بشكل أفضل. يتصرف هذا المكون غير المرئي للكون كقوة طاردة من شأنها أن تفسر سبب تسارع توسع الكون منذ مليارات السنين.