الصين تنجح في إنزال روبوت صغير على سطح المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 02:30 مساء
صورة من مقطغ فيديو بثته وكالة الفضاء الصينية لكوكب المريخ من المسبار الفضائي «تيانوين-1» 3 مارس 2021 لكوكب (أ ف ب)

نجحت الصين، السبت، في إنزال روبوتها الصغير «تشورونغ» الذي يتم التحكم به عن بعد على سطح المريخ في سابقة للدولة الآسيوية العملاقة، كما ذكرت قناة التلفزيون الحكومية (سي سي تي في).

والهبوط على الكوكب الأحمر أمر معقد، وأخفقت مهمات أوروبية وسوفياتية وأميركية عدة في تحقيقه في الماضي.

وحاولت الصين بالفعل إرسال مسبار إلى المريخ في 2011 خلال مهمة مشتركة مع روسيا. لكن المحاولة توقفت وقررت بكين بعد ذلك مواصلة المغامرة وحدها، وفق «فرانس برس».

وأطلق الصينيون في نهاية يوليو 2020 من الأرض مهمتهم غير المأهولة «تيانوين-1» التي تحمل اسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء.

ويتألف المسبار من ثلاثة أجزاء هي مركبة مدارية (تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد «تشورونغ». وهذه المركبة هي التي حطت على سطح المريخ مما سيسمح للروبوت «تشورونغ» بالخروج.

وقالت القناة الصينية إن «مركبة الإنزال تيانوين-1 هبطت بنجاح في المنطقة المحددة مسبقًا» على المريخ مع الروبوت «تشورونغ»، موضحة أنه تم تلقي «إشارة» على الأرض.

وهبط الروبوت المسيَّر في منطقة من الكوكب الأحمر تسمى «يوتوبيا بلانيسيا»، وهي سهل شاسع يقع في النصف الشمالي من المريخ.

وهي المحاولة الأولى المستقلة للصينيين. وهم يأملون بطموح في أن ينجزوا كل ما حققه الأميركيون في العديد من بعثات المريخ منذ ستينات القرن الماضي.

وفي فبراير نجحت الصين في وضع «تيانوين-1» في مدار المريخ والتقاط صور للكوكب الأحمر.

وفي وقت مبكر من السبت، تمكنت من إنزال المسبار على سطح المريخ ما سيسمح للروبوت بمغادرتها.

ويشكل إنجاز العمليات الثلاث في مهمة أولى سابقة في العالم.

ويزن تشورونغ أكثر من مئتي كيلوغرام. وهو مزود بأربعة ألواح شمسية لإمداد الطاقة ويفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر.

كما أنه مزود بكاميرات ورادار وليزر مما سيسمح له بدراسة بيئة المريخ وتحليل تكوين صخور الكوكب.

واختير اسم «تشورونغ» إله النار في الأساطير الصينية، بعد استطلاع للآراء عبر الإنترنت. واسم كوكب المريخ باللغة الصينية هو «هوشينغ» وترجمته الحرفية هي «كوكب النار».

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