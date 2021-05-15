مشاريع روسية طموحة لنهاية 2021 في قطاع الفضاء

صورة لمحطة الفضاء الدولية التقطها رائد فضاء من صاروح «سويوز» الروسي، 4 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت روسيا، الخميس، في بيانين متتاليين، عزمها إرسال طاقم سينمائي لإنجاز أول فيلم خيالي في محطة الفضاء الدولية في أكتوبر، من ثم إرسال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا إلى المحطة ليكون السائح الفضائي المقبل في ديسمبر.

ويأتي هذان الإعلانان في ظل انتكاسات عدة مني بها القطاع الفضائي الروسي في السنوات الأخيرة ومحاولة وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) النهوض بعد فضائح فساد ومع احتدام المنافسة مع شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، وفق «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الروسية في الإعلان الأول إلى أنها سترسل الملياردير الياباني مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو المكلف توثيق المغامرة إلى محطة الفضاء الدولية في الثامن من ديسمبر على متن صاروخ سويوز.

وتستمر الرحلة 12 يوما، وسيكون قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، على أن يبدأ تدريب الطاقم في يونيو.

وعلق يوساكو مايزاوا (45 عاما) في بيان نشرته «سبايس أدفنتشرز»، الشركة الوسيطة المسؤولة عن تنظيم الرحلة، قائلا: «لديّ فضول كبير للتعرف على الحياة في الفضاء لدرجة أنني قررت اكتشاف الأمر بنفسي ومشاركة تجربتي مع العالم عبر قناتي على يوتيوب».

كذلك أعلنت روسكوسموس عن إرسالها في أكتوبر إلى محطة الفضاء الدولية الممثلة يوليا بيريسيلد (36 عاما) والمخرج كليم تشيبنكو (37 عاما) لتصوير «أول فيلم خيالي في الفضاء».

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الفيلم سيكون «دراما فضائية»، لافتة إلى أن العنوان المعتمد حتى الساعة هو «التحدي».

ويشارك في إنتاج الفيلم رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين الذي أعلن سابقا عن سعي روسيا؛ لأن تصبح أول بلد يصور فيلما في الفضاء، في وقت تعمل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع النجم الهوليوودي توم كروز للغايات عينها. ولم يكشف عن الميزانية الروسية لهذا المشروع.

قوة كبرى

وإضافة إلى السياحة الفضائية والسينما، وعد رئيس «روسكوسموس» ديمتري روغوزين بإطلاق سلسلة مشاريع طموحة للبلاد.

وآخر هذه المشاريع التخلي بحلول 2025 عن محطة الفضاء الدولية المتهالكة لتشييد محطة فضائية روسية بالكامل كما كانت الحال في الحقبة السوفياتية.

كذلك وقعت موسكو وبكين بروتوكول تعاون لإنشاء محطة مدارية وحتى محطة قمرية، بعدما قررت روسيا الانسحاب من مشروع تقوده واشنطن إلى إقامة محطة على القمر؛ بسبب اعتبار موسكو أنه شديد الارتكاز على المصالح الأميركية.

لكن أيا من هذه المشاريع لم يرفق بميزانية أو جدول زمني محددين.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بمراجعة المشاريع الدائرة، مشددا في يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لرحلة يوري غاغارين، أول إنسان يخرج إلى الفضاء، على ضرورة بقاء روسيا قوة كبرى في القطاع الفضائي.