«سبايس إكس» تتعاون مع «غوغل» لتطوير الإنترنت بالأقمار الصناعية

إيلون ماسك خلال احتفال توزيع جوائز «أكسل سبرينغر» في برلين، 1 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الخميس، تعاونها مع «غوغل» لتقديم إنترنت سريع وخدمات معلوماتية من بعد لزبائنها من الشركات والمنظمات.

وبحسب بنود الاتفاق، ستدمج «سبايس إكس» محطات أقمارها الصناعية «ستارلينك» الأرضية مع مراكز بيانات «غوغل» لتسهيل النفاذ إلى خدمات الحوسبة السحابية (كلاود) والإنترنت، وفق «فرانس برس».

وتحضر «سبايس إكس» لإطلاق خدمتها للإنترنت بالأقمار الصناعية والتي من شأنها توفير اتصال سريع بالشبكة من دون الاستعانة بالبنى التحتية الأرضية.

وقالت رئيسة قسم الاستكشاف في «سبايس إكس» غوين شوتويل إن «جمع قدرات النطاق العريض وفترة الانتظار القصيرة لدى ستارلينك مع موارد غوغل سيقدم للمنظمات في العالم أجمع الاتصال الآمن والسريع الذي يتوخونه».

وأضافت: «نحن فخورون بالعمل مع غوغل لتقديم هذا النفاذ إلى الشركات ومنظمات القطاع العام ومجموعات أخرى في العالم».

وأشار أورس هولزله نائب رئيس «غوغل كلاود» لشؤون البنى التحتية إلى أن الشراكة ستضمن للمنظمات التي تستخدم الشبكة «نفاذا سلسا وآمنا وسريعا إلى التطبيقات والخدمات التي يحتاجون إليها للإبقاء على حسن عمل فرقهم».

وتعتزم «سبايس إكس» و«غوغل» إتاحة هذا العرض الجديد في النصف الثاني من العام 2021.

وتنتظر الشركة التابعة لإيلون ماسك الحصول على ترخيص من السلطات لخدمتها للإنترنت السريع المخصصة للشركات والأفراد بواسطة شبكتها «ستارلينك» المؤلفة من أكثر من 1500 قمر صناعي.