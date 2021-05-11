تدريب طاقم أول بعثة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 02:30 مساء
صورة لمحطة الفضاء الدولية التقطها رائد فضاء من صاروخ «سويوز» الروسي، 4 أكتوبر 2018 (أ ف ب).

يبدأ قريبا تدريب الطاقم الذي سيشكل في يناير 2022، أول بعثة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب ما أعلنت شركة «أكسيوم سبايس» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ومن المقرر أن تنطلق بعثة تضم أربعة أشخاص في نهاية يناير في صاروخ مستأجر من شركة فضائية أخرى هي «سبايس إكس» في مهمة أطلقت عليها تسمية «إيه إكس-1» تستمر نحو عشرة أيام بينها «سبعة أو ثمانية» في المدار، وفق ما أوضح رئيس «أكسيوم سبايس» مايكل سوفريديني، وفق «فرانس برس».

وبين الأربعة واحد فقط ذو خبرة في المجال هو رائد الفضاء السابق في «ناسا» مايكل لوبيز أليغريا الذي سبق أن كان في المحطة، وثلاثة مبتدئين هم رجال أعمال، أحدهم أميركي والثاني كندي والثالث إسرائيلي، لم يشاركوا من قبل في أية رحلة إلى الفضاء.

وسيمكث الأربعة في الجزء الأميركي من محطة الفضاء الدولية، ويعتزمون إجراء تجارب علمية فيها.

قال مايكل لوبيز أليغريا، الإثنين: «سنبدأ ما يمكن تسميته بالتدريب الفعلي الأسبوع المقبل»، ويشمل اختبارات في جهاز طرد مركزي يحاكي التسارع.

وسيذهب الأربعة في رحلة «تخييم» إلى ألاسكا في يوليو المقبل، بعدما حالت جائحة «كوفيد-19» دون لقائهم سوى «بضع مرات».

ويبدأ التدريب بدوام كامل في أغسطس لمايكل لوبيز أليغريا، وفي سبتمبر للأميركي لاري كونور، طيار البعثة.

واعتبارا من أكتوبر، يكتمل عقد الأربعة لكي يتدربوا بشكل رئيسي في هيوستن بولاية تكساس على أنظمة محطة الفضاء الدولية ومركبة «دراغون» من «سبايس إكس» التي ستحملهم إلى المحطة.

ويشمل التدريب مهام أساسية مثل «كيفية استخدام المرحاض» أو «نظام الاتصال»، حسب ما أوضح رائد الفضاء.

وتشكل هذه البعثة «خطوة أولى» في نظر «أكسيوم سبايس» نحو مشروعها المتمثل في إقامة أول محطة فضاء تجارية سيتم ربطها في البداية بمحطة الفضاء الدولية.

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