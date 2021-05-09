هاتف 5G رخيص من سامسونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:09 صباحا
شركة سامسونغ تعلن رسميا عن هاتف رخيص الثمن لشبكات الجيل الخامس (الإنترنت)

طورت شركة سامسونغ الهاتف Galaxy M42 5G ليكون أحد أرخص الهوتف العاملة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية في العالم.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزنه 190 غراما، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، أبعادها «20:9» ودقة عرضها (720/1600) بيكسل، وفق «روسيا اليوم».

وحصل الجهاز على معالج Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة إلى معالج رسوميات Adreno 619.

وجهزته سامسونغ بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل بعدسة f/2.2 للتصوير العريض.

كما حصل الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المفترض أن يطرح في الأسواق العالمية قريبا بسعر 220 يورو تقريبا ليكون أحد أرخص هواتف 5G للعام الجاري.

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