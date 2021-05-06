«مايكروسوفت»: بيانات الزبائن الأوروبيين ستبقى في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 04:00 مساء
شعار لمايكروسوفت خلال فعالية في سان فرانسيسكو، 27 مارس 2014 (أ ف ب)

تعهدت مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية، الخميس، أن تبقى في أوروبا كل بيانات الزبائن الأوروبيين لخدماتها للحوسبة السحابية (كلاود)، على وقع مخاوف أوروبية حيال التشريع الأميركي بشأن البيانات.

وقال المسؤول عن الشؤون القانونية لدى «مايكروسوفت» براد سميث في منشور عبر مدونة: «إذا كنتم زبونا لدينا من الشركات أو القطاع العام سنتيح لكم معالجة كل بياناتكم في الاتحاد الأوروبي وتخزينها. لن نحتاج إلى إخراج بياناتكم من الاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

ويتناول هذا الإعلان خدمات «مايكروسوفت» مثل «أزور» (التي تتيح للشركات الاستغناء عن الخوادم غير الافتراضية من خلال استخدام خوادم مايكروسوفت عبر الإنترنت)، أو «أوفيس 365» (خدمات إلكترونية مكتبية بينها بريد إلكتروني وتشارك بيانات وندوات فيديو)، و«دايناميكس 365» (تطبيقات للمهنيين).

وأشار براد سميث إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بالكامل «بحلول السنة المقبلة».

ويبدي الأوروبيون منذ سنوات قلقا بشأن الوضع القانوني للبيانات التي يزودون بها المجموعات الأميركية العملاقة من طريق خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» وأيضا «أمازون» و«غوغل»، مع مخاوف ترتبط خصوصا بتدخل المحاكم الأميركية.

ومن غير المؤكد أن يكون التزام «مايكروسوفت» كافيا لتبديد الأوروبيين بالكامل.

وكتبت شركة «كاي بي إم جي» الاستشارية، الثلاثاء، في منشور عن سوق «الكلاود» الأوروبية أن «تحديد موقع البيانات ذات الطابع الشخصي للأوروبيين في مراكز البيانات الأوروبية لمقدمي خدمات أميركيين لا تضمن بعد السلامة لأنها لا تزال تخضع للقانون الأميركي».

وتهيمن الشركات الأميركية، أبرزها «أمازون ويب سرفيسز» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، على خدمات الحوسبة السحابية التي تتيح للزبائن الإفادة من قدرات تخزين معلوماتية هائلة ومتغيرة تبعا للحاجات.

وتشهد السوق طفرة كبرى حاليا، إذ قدرت «كاي بي إم جي» أن قيمة السوق الأوروبية لخدمات الحوسبة السحابية البالغة حاليا 53 مليار يورو، سترتفع بواقع خمس مرات إلى عشر بحلول 2027-2030.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
«الصحة العالمية» تشيد بقرار واشنطن «التاريخي» بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات ...
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
بوفون يعلن رحيله عن «يوفنتوس» بنهاية الموسم
رياضة عالمية
ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني التائه إلى الغلاف الجوي