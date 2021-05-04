جنوب أفريقيا تحظر تربية الأسود في الأسر لأغراض الصيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 01:25 مساء
قرار حظر تربية الأسود في الأسر لأغراض الصيد قد يؤدي إلى تصادم مع هذا القطاع الذي يقدر حجمه بملايين الدولارات (أ ف ب)

كشفت جنوب أفريقيا، الأحد، عن أنها تعتزم حظر تربية الأسود في الأسر لأغراض تتعلق باستخدامها في حفلات «صيد الجوائز» أو ببيعها للسياح كحيوانات أليفة، سعيا منها إلى الترويج لتجربة أكثر «أصالة».

واتخذ القرار بناء على التوصيات الواردة في دراسة أجرتها لجنة خاصة شكلتها الحكومة لدرس هذه الممارسة المثيرة للجدل، وفق «فرانس برس».

وتولت اللجنة درس القواعد التي تحكم الصيد والتجارة والاحتفاظ بالأسود والفيلة وحيوانات وحيد القرن والفهود في الأسر.

وأوضحت وزيرة البيئة باربرا كريسي، في مؤتمر صحفي، أن التقرير شدد على ضرورة «وقف تدجين الأسود من خلال التربية في الأسر والاحتفاظ بها».

وأضافت الوزيرة: «لا نريد تربية في الأسر، وصيدا في الأسر، واستخدام الأسود في الأسر».

ومن المتوقع أن يؤدي القرار الذي لم يجرِ بعد صوغه في مشروع حكومي، إلى تصادم مع قطاع تربية الأسود المهم الذي يقدر حجمه بملايين الدولارات.

وأكدت الوزيرة أن التوصيات لا تهدف إلى خنق قطاع الصيد.

وشرحت أن «الصيد القانوني المنظم للأنواع المميزة في ظل البيئة التنظيمية سيبقى مسموحا به، ولن يحظر الصيد المسموح به قانونا».

وأضافت كريسي أن التقرير أوصى باتخاذ إجراءات فورية لوقف تفاعل السائحين مع الأسود الأسيرة، بما في ذلك مداعبة الأشبال.

وشكلت ممارسة صيد الأسود التي تربى في الأسر موضوعا أثار الجدل باستمرار في جنوب أفريقيا؛ حيث يحصر عدد كبير من الحيوانات في حظائر محاطة بأسوار كهربائية.

وتزايد في السنوات الأخيرة تأثير حملات حظر استيراد غنائم صيد الأسود المرباة في الأسر في الولايات المتحدة وأستراليا ودول عدة في أوروبا.

وقالت الوزيرة إن «الهدف من التوجه الجديد هو التأكد من أن المهتمين بالصيد الأصيل للحياة البرية» ستتوافر لديهم مثل هذه التجربة و«لن يصطادوا حيوانات يتم إخراجها من الأقفاص».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - علي ابراهيم (الحلقة 20)
فيديو
دباير (الحلقة 6)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 20)
فيديو
وفاة أربعة أشخاص جراء سيول في مدينة تاريخية في اليمن (فيديو وصور)
دولى
رسميا.. الدنمارك تلغي لقاح «جونسون آند جونسون» من برنامجها للتطعيم ضد «كوفيد»
دولى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير
إجراءات تأديبية وإفراج عن 3 لاعبين وصفقة مالية في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
«الحرس البلدي» ينعي موظفه الذي قتل وأسرته في كاباو
ليبيا
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجعل التمر كلمة السر لصيام صحي