بيزوس وماسك يصطدمان في الفضاء

صورة تظهر كبسولة كرو دراغون إنديفور التابعة لـ«سبايس إكس»، وزعتها ناسا 27 أبريل 2021 (أ ف ب)

يبدو أن مجرة درب التبانة لم تعد كافية لاستيعاب «غرور» المليارديرين في مجال التكنولوجيا جيف بيزوس وإيلون ماسك إذ اصطدما في مساعيهما لاحتلال الفضاء.

وسخر ماسك في تغريدة أخيرا من منشور لشركة الفضاء المملوكة لبيزوس «بلو أوريجين» احتجت فيه على قرار وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اختيار شركة «سبايس إكس» التابعة لماسك لبناء المركبة التي ستتولى مستقبلا نقل رواد الفضاء الأميركيين إلى القمر، وفق «فرانس برس».

وقال المحلل لدى شركة «ويدبوش» دانيال آيفز: «الأمر يتعدى كونه مجرد معركة من أجل الفضاء. الأمر مرتبط بشيء من الغرور أيضا؛ بات الأمر شخصيا بدرجة أكبر».

واستثمر رائدا الأعمال في مجال التكنولوجيا جزءا من ثرواتهما الضخمة في شركتين خاصتين لاستكشاف الفضاء منذ مطلع الألفية.

وبيزوس (57 عاما) هو مؤسس شركة «بلو أوريجين» ومجموعة «أمازون» العملاقة للتجارة عبر الإنترنت. وتصنّفه مجلة «فوربس» على أنه أغنى شخص في العالم بامتلاكه ثروة تقدّر بنحو 202 مليار دولار.

شبكات أقمار صناعية

تطوّرت أحلام الشركات الخاصة للوصول إلى الفضاء، بدلا من ترك الأمر في أيدي الحكومات، إلى مشاريع لنشر شبكات من الأقمار الصناعية توفر خدمة الإنترنت اللا سلكية والسياحة في الفضاء.

وبينما تنعم كل من «سبايس إكس» و«بلو أوريجين» بمؤسسين يملكان موارد مالية وافرة، تتنافس الشركتان أيضا للحصول على عقود مع الجيش الأميركي أو وكالات الفضاء.

ولا شك في أن ماسك يتفوّق على بيزوس في هذا الصدد.

أطلقت «سبايس إكس» مئات الأقمار الصناعية بينما لا تزال شبكة «كويبر» للأقمار الصناعية على الأرض رغم تخصيص بيزوس عشرة مليارات دولار لدعمها.

تحالف ماسك بدوره مع «مايكروسوفت»، أكبر مجموعة منافسة لـ«أمازون» في سوق الحوسبة السحابية، لاستخدام منصتها «أزور» كموفر لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفق ما أعلنت الشركتان العام الماضي.

وأفادت «مايكروسوفت» بأنها ستعمل أيضا مع «سبايس إكس» في إطار عقد حكومي لبناء أقمار صناعية كجزء من منظومة دفاعية قادرة على كشف وتعقب الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وتلك «الفرط صوتية» في سرعتها.

وعلى صعيد منفصل، منحت وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي عقدا للحوسبة السحابية بقيمة عشرة مليارات دولار إلى «مايكروسوفت» بدلا من «أمازون».