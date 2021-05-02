الجمهور يعود إلى معرض لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 10:26 صباحا
شعار معرض كونسيومر إلكترونيك شو للإلكترونيات في لاس فيغاس (أ ف ب)

بعد ظهور افتراضي لنسخة واحدة، يستعيد معرض لاس فيغاس للإلكترونيات «كونسيومر إلكترونيك شو» صيغته الحضورية سنة 2022.

وأعلن منظمو المعرض، الأربعاء، أن الملتقى الذي يستقطب عادة عشرات الآلاف من الإخصائيين والشركات العاملة في هذا القطاع سيقام من 5 إلى 8 يناير 2022، على أن يسبقه يومان مخصصان لوسائل الإعلام، وفق «فرانس برس».

وأعلنت ألف شركة حتى الآن مشاركتها في المعرض، أبرزها «أمازون» و«دايمل» و«دل» و«غوغل» و«هيونداي» و«آي بي إم» و«إنتل» و«لينوفو» و«سامسونغ» و«سوني».

وأعرب رئيس جمعية «كونسيومر تكنولوجي» التي تنظم المعرض غاري شابيرو عن ارتياحه للعودة إلى لاس فيغاس، وهي مقر المعرض منذ أكثر من 40 عاما.

وأضاف: «أكد لنا مئات مسؤولي الشركات أهمية المعرض بالنسبة إليهم، إذ يتيح لهم التقاء زبائن جدد وقدماء، وإيجاد شركاء، والتواصل مع الإعلام والاطلاع على الابتكارات».

وأوضح شابيرو الإبقاء على بعض جوانب المعرض الافتراضي الذي أقيم سنة 2021 خصوصا «مكتب التوجيه» الذي يرشد المشاركين إلى مختلف الأنشطة، من مؤتمرات وورش عمل وإعلانات عن منتجات، وسوى ذلك.

ويشكل «كونسيومر إلكترونيك شو» عادة فرصة لعرض الابتكارات في مجالات المعلوماتية والسيارات الذاتية القيادة والمدن الذكية والتقنيات الصحية الرقمية وسواها.

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