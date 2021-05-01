هافانا تطلق درجات ذاتية الخدمة

صورة مؤرخة في 26 أبريل 2021 تظهر قمرا مكتملا فوق العاصمة الكوبية هافانا (أ ف ب)

في هافانا، انطلقت دعوة للمشاركة في مناقصة لإنشاء نظام دراجات ذاتية الخدمة، مفتوحة للشركات العامة والخاصة.

ويعد المشروع المسمى «هابيثي نيوموفيليداد» مدعوما من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممولا من مرفق البيئة العالمية وكذلك صندوق التنمية التابع لوزارة النقل الكوبية، حسب «فرانس برس».

وهافانا، التي يبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة، لديها نظام نقل عام غير كفؤ والعديد من الكوبيين لا يستطيعون شراء سيارة.

والخبر الأبرز هو أن الدعوة إلى المناقصة مفتوحة أمام القطاع الخاص، فيما قررت الحكومة أخيرا السماح له بالمشاركة في غالبية القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها حاليا مؤسسات الدولة بنسبة 85%.

وكتب أونييل دياز مدير شركة «أوخي» الاستشارية على «تويتر» هذا «خبر مثير للاهتمام. الشركات العامة والخاصة مدعوة للمشاركة».

وتتضمن المناقصة إنشاء نظام من تسع محطات و350 دراجة في مرحلة أولية في غرب العاصمة.

والهدف من ذلك هو تعزيز «الاستخدام الآمن واليومي والواسع النطاق للدراجة كوسيلة نقل مستدامة وبيئية ما يسهم في التخفيف من ظاهرة تغير المناخ»، وفق الجريدة.

وأصبحت الدراجة وسيلة مواصلات عامة في كوبا في التسعينات عندما غرقت البلاد في الأزمة الاقتصادية لكنها كانت ضرورية، إذ أدى نقص النفط إلى شل وسائل النقل العام.

وأهملت إلى حد ما عندما بدأت فنزويلا إمداد كوبا بالنفط الرخيص بدءا من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.