تأجيل رابع طلعات «إنجينيويتي» فوق المريخ

مروحية إنجينيويتي خلال طلعتها الثالثة في أجواء المريخ، 25 أبريل 2021 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إرجاء الطلعة الرابعة لمروحية «إنجينيويتي» المصغرة، المقررة أصلا الخميس، فوق المريخ، لأسباب تقنية.

وقالت «ناسا» في بيان: «المروحية آمنة وتعمل جيدا». مضيفة أن الطائرة فشلت في الانتقال إلى «وضعية الطيران»، حسب «فرانس برس».

ويخطط الفريق المسؤول عن المروحية لمحاولة جديدة الجمعة، عند الساعة 10.46 (14.46 ت غ) مع توقع إرسال البيانات المتوقعة إلى مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا» بعد نحو ثلاث ساعات.

ويعتقد أن المشكلة التقنية هذه هي نفسها التي أخرت رحلة «إنجينيويتي» الأولى، وهي أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر. وكانت الرحلة مقررة في 11 أبريل إلا أنها نفذت في 19 منه. وقالت ناسا: «لن يمنع التأخير الذي حصل الرحلات المستقبلية».

وستنتهي مهمة هذه المروحية في غضون شهر من أجل السماح لـ«بيرسيفيرنس» التي حملت المروحية التي تزن 1.8 كيلوغرام إلى المريخ، بالعودة إلى مهمتها الرئيسية: البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ.

ونجحت «إنجينيويتي» الأحد الماضي في التحليق لمرة ثالثة فوق المريخ وقد تحركت أبعد وأسرع من أي وقت مضى، وبلغت ذروة سرعتها نحو 6.6 قدم (متران) في الثانية.