«يوتيلسات» تستثمر في «وان ويب» منافسة «سبايس إكس»

شعار «يوتيلسات» في مقر الشركة بباريس، 9 يناير 2018 (أ ف ب)

بعد عام من إفلاسها، توشك شركة «وان ويب» على جمع التمويل اللازم لكوكبتها من الأقمار الصناعية المخصصة لتوفير خدمات الإنترنت العالي السرعة، إذ أعلن المشغل الأوروبي «يوتيلسات»، الثلاثاء، استحواذه على نحو 24 في المئة من «وان ويب» بقيمة 550 مليون دولار ما يوفر منافسا جديا لـ«سبايس إكس».

وستعطي هذه المساهمة «يوتيلسات» حقوق حوكمة مشابهة لتلك التي تحظى بها الحكومة البريطانية وتكتل شركات «بهارتي غلوبال» الهندي، اللذين وضعا اليد على «وان ويب» العام الماضي حين كانت في مرحلة إفلاس، وفق ما أكدت «يوتيلسات» في بيان، بحسب «فرانس برس».

وفي بداية جائحة «كوفيد-19»، لم تنجح الشركة في حشد الأموال اللازمة لتمويل كوكبتها من الأقمار الصناعية، واضطرت إلى وضع نفسها تحت حماية الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي المتعلق بحالات الإفلاس.

واستثمر كل من حكومة البريطانية وتكتل «بهارتي» الناشط خصوصا في قطاع الاتصالات، لاحقا 500 مليون دولار واختيرا للاستحواذ على الشركة في يوليو.

وتزداد مشاريع الأقمار الصناعية في المدار المنخفض لتلبية الحاجة المتزايدة إلى الإنترنت السريع وتطوير الأكسسوارات المتصلة بالإنترنت.

وترمي «وان ويب» إلى نشر 648 قمرا صناعيا على علو مئات الكيلومترات لتوفير الإنترنت السريع في أنحاء العالم. وأطلقت حتى الساعة 182، بينها 36 الإثنين.

ومن المقرر إطلاق الخدمة التجارية بحلول نهاية العام في بعض المناطق على أن يجري توسيعه في 2022 إلى العالم أجمع.

وأشارت «يوتيلسات» إلى أن الاستثمار في الشركة «يتيح تمويل وان ويب بصورة شبه كاملة، كما أن وان ويب في موقع متقدم لتوفير التمويل المتبقي في بحر السنة الحالية».