صاروخ «فيغا» أقلع بنجاح حاملا أقمارا صناعية

صاروخ «فيغا» لدى انطلاقه من قاعدة كورو بوغويانا الفرنسية، صورة وزعتها وكالة الفضاء الأوروبية، 2 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

تمكن صاروخ «فيغا» الفضائي الأوروبي الذي انطلق، ليل الأربعاء - الخميس، من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية من أن يحقق «نجاحا تاما» في مهمته الجديدة، بحسب ما أعلن المركز الوطني لدراسات الفضاء، بعدما فقد في خريف 2020 قمرين صناعيين.

وأوضح بيان للمركز في نهاية عملية إطلاق الصاروخ أنها تكللت بـ«النجاح التام»، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريان إسباس» ستيفان إيزراييل في بيان آخر بعد انتهاء المهمة التي استغرقت ساعة و42 دقيقة إنها «عودة ناجحة إلى الطيران».

ووضع «فيغا» على ارتفاع 628 كيلومترا القمر الصناعي «بليياد نيو 3» البالغ وزنه 920 كيلوغراما.

هو الأول من كوكبة مخصصة لمراقبة الأرض لحساب «إيرباص» التي تولت تصنيعه وتمويله بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، وضع «فيغا» في المدار خمسة أقمار صناعية صغيرة عبر خدمة «إس إس إم إس»، عملا بعرض إطلاق مشترك ميسور الكلفة ممول من وكالة الفضاء الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

والأقمار الصناعية التي وضعت في المدار هي «نورسات-3» المخصص لرصد الأرض لحساب وكالة الفضاء النرويجية، وأربعة أخرى لحساب كل من «يوتيلسات» و«نانوأفيونيكس/أورورا إنسايت» و«سباير».

وكان الصاروخ سقط في البحر في 17 نوفمبر 2020 بعد وقت قصير من إقلاعه حاملا القمر الصناعي الإسباني «سيوسات-إنجينيو» المخصص للتصوير البصري، والقمر الصناعي الفرنسي «تارانيس»، وهو أول أداة علمية لرصد الجانب المخفي من العواصف الرعدية.

وتبين أن سبب فشل مهمة نوفمبر مشكلة في التصنيع أثناء تركيب الطبقة الرابعة من الصاروخ الذي صنعته شركة «أفيو» في إيطاليا. ولم ترصد عمليات التحقق هذا الخطأ في الأسلاك.

وهذا الإطلاق هو الثالث لمجموعة «أريان إسباس» في العام 2021 بعد إطلاقين لصاروخ «سويوز» في 25 و26 أبريل 2021 من قاعدة فوستوشني للفضاء في روسيا، وهو الإطلاق الثامن عشر لصاروخ «فيغا» منذ بداياته العام 2012.