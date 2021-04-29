«سبوتيفاي» تخوض مجال المدونات الصوتية المدفوعة من دون عمولة

شعار «سبوتيفاي» (أ ف ب)

أطلقت «سبوتيفاي» تجربة على مدونات صوتية مدفوعة من دون اقتطاع أي عمولة خلال السنتين المقبلتين، خلافا لـ«أبل»، المجموعة العملاقة الأخرى في القطاع.

وأشارت «سبوتيفاي» في بيان إلى أن كل مدونة صوتية (بودكاست) ستتمكن من توفير اشتراكات مدفوعة تتيح الاطلاع على مضامين حصرية، تكون في أحيان كثيرة خدمة مكملة لبرامجها المتاحة مجانا، وفق «فرانس برس».

ولا تزال هذه الصيغة في مرحلة تجريبية، وهي متاحة حاليا لاثني عشر شخصا من أصحاب المدونات الصوتية، غير أن المنصة تعتزم توسيعها لتشمل كامل الإنتاجات على الخدمة «في الأشهر المقبلة».

وخلال السنتين المقبلتين، لن تقتطع «سبوتيفاي» أي عمولة على المبالغ التي يتقاضاها أصحاب المدونات الصوتية من المشتركين. لكن الخدمة السويدية العملاقة تعتزم بدء اقتطاع عمولة بنسبة 5% اعتبارا من العام 2023.

وكانت المجموعة العملاقة الأخرى في القطاع، «أبل»، أعلنت من جانبها الأسبوع الماضي أنها ستتيح خدمة موازية في مايو، وهي ستقتطع عمولة 30% من المبالغ المالية التي يتقاضاها أصحاب المدونات الصوتية المدفوعة، لكن النسبة تتراجع إلى 15% بعد سنة من الاشتراك.

ومن خلال نموذجها المدمج الذي يجمع المنصة والأدوات التقنية واستوديوهات الإنتاج وشركات الإعلانات وإمكان تقديم مضامين مدفوعة، تسعى «سبوتيفاي» لطرح مروحة خدمات واسعة تجعلها الوجهة الأولى لصناع مدونات البودكاست.

كذلك أعلنت «سبوتيفاي» عن شراكة مع إذاعة «إن بي آر» الأميركية العامة التي تبقى الرائدة بين الإذاعات العالمية في مجال البودكاست رغم تنامي المنافسة.

وينص الاتفاق على تقديم خمس مدونات صوتية من الإذاعة نسخة من برامجها من دون إعلانات في مقابل اشتراك مدفوع، ما يشكل منعطفا في مسيرة «إن بي آر» التي ركزت طوال تاريخها على المحتويات المجانية.