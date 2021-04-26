طلعة ثالثة أبعد وأسرع للمروحية «إنجينيويتي» فوق المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 02:45 مساء
صورة وزعتها وكالة «ناسا» تظهر مروحية «إنجينيويتي» خلال طلعتها الثالثة في أجواء المريخ، 25 أبريل 2021 (أ ف ب)

نجحت مروحية «إنجينيويتي» المصغرة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأحد، في التحليق لمرة ثالثة فوق المريخ وقد تحركت أبعد وأسرع من أي وقت مضى وبلغت ذروة سرعتها حوالى 6,6 أقدام (متران) في الثانية.

وبعد رحلتين حلقت خلالهما المركبة فوق سطح الكوكب الأحمر، قطعت «إنجينيويتي» في هذه الرحلة الثالثة مسافة 50 مترا، ووصلت سرعتها إلى مترين في الثانية أو ما يعادل 6,4 كيلومتر في الساعة، وفق «فرانس برس».

وقال ديف لافيري، مدير برنامج مشروع هذه المروحية: «كانت رحلة اليوم هي ما خططنا له.. كانت مذهلة».

وقامت «بيرسيفيرنس» التي حملت المروحية التي تزن 1,8 كيلوغرام إلى المريخ، بتصوير الرحلة الثالثة التي استغرقت 80 ثانية. وقالت «ناسا»، الأحد، إنه سيتم إرسال مقاطع فيديو إلى الأرض في الأيام المقبلة.

وكانت هذه الرحلة اختبارا لنظام الملاحة المستقل للمروحية والذي يكمل المسار وفقا للمعلومات التي تلقاها مسبقا.

وأعلنت «ناسا» أنها تستعد الآن لرحلة رابعة للمروحية. وجرى التخطيط لكل رحلة؛ لتكون ذات صعوبة متزايدة من أجل دفع «إنجينيويتي» إلى حدودها القصوى.

وستنتهي مهمة هذه المروحية في غضون شهر من أجل السماح لـ«بيرسيفيرنس» بالعودة إلى مهمتها الرئيسية: البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغربال (الحلقة 13)
فيديو
برشلونة يرفض الاستسلام على قمة «الليغا» ويشعل السباق مع أتلتيكو وريال مدريد
رياضة عالمية
الرئيس المصري يتلقى جرعته الأولى من اللقاح المضاد لـ«كورونا»
عربى
انقلاب عائلي وشيك في يوفنتوس وديل بييرو مرشح لمنصب الرئيس
رياضة عالمية
إصابة مدرب منتخب مصر حسام البدري وابنته بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
غضب في العراق بسبب «جريمة» احتراق مرضى«كورونا»
عربى
نقل زعيم جبهة «بوليساريو» إلى إسبانيا للعلاج من فيروس «كورونا»
عربى
لمسة وفاء - ساسي أبوبكر (الحلقة 12)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 12)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 12)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 12)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 12)
فيديو
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزر خالية من كوفيد-19 في اليونان