التحام كبسولة «سبايس إكس» مع محطة الفضاء الدولية

صورة تظهر استقبال فريق محطة الفضاء الدولية لطاقم كبسولة «كرو دراغون» من فيديو نشرته «ناسا» 24 أبريل 2021 (أ ف ب)

التحمت كبسولة سبايس إكس «كرو دراغون إنديفور» وعلى متنها أربعة رواد بمحطة الفضاء الدولية، السبت، في نجاح جديد للشركة التي أسسها إيلون ماسك وتعزز مكانتها في رحلات الفضاء البشرية.

هذه المرة الثالثة التي توصل فيها شركة سبايس إكس الخاصة البشر إلى محطة الفضاء الدولية، منهية احتكار روسيا للرحلات الجوية إلى المحطة، وفق «فرانس برس».

بدأت كبسولة «كرو دراغون إنديفور» مناوراتها للالتحام في الساعة 09,08 ت غ على مسافة 424 كيلومترا فوق المحيط الهندي، واكتملت العملية بعد حوالى عشر دقائق، بآلية قفل من 12 مزلاجا للالتحام بين محطة الفضاء الدولية والمركبة الفضائية، وفقا للصور التي بثها مباشرة تلفزيون «ناسا».

بعد ساعتين، قام فريق الكبسولة «كرو 2» المكون من الفرنسي توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، والأميركيان شين كيمبروه وميغان ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيد، بالتقاط صورة مع رواد الفضاء السبعة الموجودين بالفعل في المحطة.

يوجد 11 شخصا في محطة الفضاء الدولية، وهو عدد مرتفع بشكل غير معتاد، وسيعيش الوافدون الجدد لبضعة أيام مع طاقم «كرو 1»، مهمة سبايس إكس السابقة، قبل أن يعود الأخير إلى الأرض.

نجاح سبايس إكس

هذه المرة الأولى التي تنقل فيها مهمة سبايس إكس رائد فضاء أوروبيا إلى محطة الفضاء الدولية، وأشاد توما بيسكيه بالتعاون الدولي الذي جعل ذلك ممكنا.

وقال: «مرت 20 سنة لم يتواجد خلالها رواد فضاء من وكالة الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا ورواد روس معا في الفضاء، لذا فإن ما يحدث اليوم تاريخي». وأضاف بالفرنسية: «أود أن أشكر كل الأشخاص الذين عملوا في هذه المهمة».

وأقلعت المركبة، الجمعة، من مركز كينيدي للفضاء وسط التصفيق في غرفة التحكم في سبايس إكس.

يعد ذلك نجاحا جديدا لشركة سبايس إكس الخاصة التي فرضت نفسها على وكالة «ناسا» لتولي عمليات النقل الفضائي، في وقت يتزايد تأخر كبسولة «ستارلاينر» التابعة لشركة بوينغ في رحلاتها التجريبية.

وأدى نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لشركة سبايس إكس في مايو 2020 إلى إنهاء الاحتكار الروسي للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية، وأعاد إلى الأميركيين القدرة على إنجاز هذا العمل بعد انتهاء برنامج المكوكات الفضائية «شاتل» العام 2011.