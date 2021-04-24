«إنجينيويتي» تنفذ طلعة ثانية فوق المريخ

صورة التقطت في 19 أبريل 2021 لمروحية إنجينيويتي المصغّرة التابعة لناسا خلال طلعتها الأولى في أجواء المريخ (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الجمعة، نجاح مروحيتها «إنجينيويتي» المصغّرة في تنفيذ طلعة ثانية في أجواء المريخ.

وهذه الطلعة انطوت على مخاطرة أكبر من الطلعة التاريخية التي جرت، الإثنين، وأصبحت بنتيجتها أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر، وفق «فرانس برس».

وأشارت «ناسا» في بيان إلى أن هذه الطلعة استغرقت 51.9 ثانية، في حين لم تدم طلعة يوم الإثنين سوى 39.1 ثانية.

كذلك شهدت الطلعة الثانية مجموعة «تحديات عدة جديدة» ميزتها عن الأولى، أبرزها تحليقها على ارتفاع أقصى أعلى، وبقاؤها مدة أطول في الجو، وتنفيذها حركات جانبية.

وأقلعت «إنجينيويتي» في الساعة 05.33 (09.33 ت غ) وارتفعت إلى علو خمسة أمتار بعدما كانت في الطلعة السابقة توقفت عند مستوى ثلاثة أمتار. ونفذت المروحية حركة جانبية للمرة الأولى، محققة بذلك اثنين من طموحات «ناسا».

وأوضح هافارد غريب، أحد طياري «إنجينيويتي» مِن بُعد «يبدو الأمر بسيطًا ، لكن ثمة الكثير من الأمور المجهولة حول كيفية قيادة مروحية على المريخ. لهذا السبب نحن هنا، من أجل العثور على إجابات عن هذه الأسئلة».

أما كبير مهندسي المشروع بوب بالارام فلاحظ أن البيانات الواردة تشير إلى أن هذه الطلعة الثانية «كانت على مستوى التوقعات». وأضاف: «أصبح في رصيدنا طلعتان فوق المريخ، مما يعني أن ثمة الكثير لنتعلمه هذا الشهر من خلال المروحية».

وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ إنه من المقرر إجراء المزيد من الطلعات الجوية، لكنها أشارت إلى أن «العمر الافتراضي» للمروحية «تحدده الطريقة التي تهبط بها» في كل مرة.

ومهما حصل، ستتوقف تجربة «إنجينيويتي» بعد شهر أو أقل، لتتيح للعربة الجوالة «برسيفرنس» التفرغ لمهمتها الرئيسية المتمثلة في البحث عن آثار قديمة للحياة على المريخ.